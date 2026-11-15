„Žalgiris“ Grunkį iki sezono pabaigos skolina Londono klubui

Gynėjas solidžiai pradėjo sezoną ir atstovaudamas „Žalgirio“ dubleriams Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) per 26 minutes pelnė 12,7 taško, atkovojo 4,2 kamuolio, atliko 8,8 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 18,8 naudingumo balo.
Tai buvo jau trečiasis D.Grunkio sezonas NKL čempionate, o praėjusiais metais jis sulaukė šansų ir pagrindinėje komandoje.
Be to, D.Grunkis praėjusius du sezonus atstovavo ir „Žalgirio“ U18 komandai Eurolygos „NextGen“ jaunių turnyre, o savo debiutiniame 2024–2025 m. sezone vedė jaunuosius žalgiriečius į po 18 metų pertraukos iškovotą titulą ir buvo pripažintas finalinio turnyro etapo MVP.
Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) gynėjas pernai ant parketo pasirodė 3 kartus, per kuriuos aikštėje praleido po 4 minutes, pelnė 1,7 taško, suklydo 1,3 karto ir rinko -0,7 naudingumo balo.
Londono klubas varžosi toje pačioje Europos taurėje grupėje kaip ir „Šiauliai“, o šiuo metu turi 4 pergales ir 3 pralaimėjimus.
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