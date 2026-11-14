Koncharas nepatenkintas padėtimi „Olympiacos“ ir nori palikti komandą

Gynėjas kol kas sužaidė du Eurolygos mačus prieš Dubajaus „Dubai“ ir Belgrado „Crvena Zvezda“ komandas, tačiau abu susitikimus baigė be taškų.
„Eurohoops“ skelbia, kad žaidėjas yra nepatenkintas savo situacija komandoje ir neišvyko į Salonikus, kur sekmadienį OLY žais Graikijos lygos rungtynes su „Aris“.
J.Koncharas ilgus metus leido Memfio „Grizzlies“, bet praėjusio sezono metu buvo išsiųstas į Jutos „Jazz“.
Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA)per 20 minučių rinko 4,4 taško, 4,3 atkovoto kamuolio ir 2,1 rezultatyvaus perdavimo statistiką.
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