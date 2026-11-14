Graikų žiniasklaida: „Žalgiris“ mėgino susigrąžinti Wrightą

Skelbiama, kad kauniečiai norėjo susigrąžinti italų klube rungtyniaujantį Mosesą Wrightą, o už jį siūlė praeityje Milane rungtyniavusį Maodo Lo. Anot graikų portalo, „Žalgiris“ buvo pasiruošęs pridėti ir dar vieną žaidėją.
Vis tik Milano klubas su pasiūlymu nesutiko, o viena iš to priežasčių buvo ir tai, kad šiuo metu komanda rotacijoje neturi traumą patyrusio Devino Bookerio.
M.Wrightas nors ir pradėjo sezoną gerai Milane, tačiau vėliau buvo nubaustas klubo už drausmės pažeidimus, o prieš „Žalgirį“ rungtynes baigė su 5 taškais ir -2 naudingumo balais.
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