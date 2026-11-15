„Virtus“ išvykoje užtikrintai nugalėjo „Dolomiti Energia“

Eurolygos klubas išvykoje 88:75 (24:13, 15:19, 31:16, 18:27) nugalėjo Trento „Dolomiti Energia“ (3/5).
Galutinis rezultatas neatspindi mačo eigos – po trijų kėlinių svečiai pirmavo 70:48 ir galėjo sau leisti atsipalaiduoti.
18 taškų nugalėtojams surinko Trentas Frazieras (6/10 tritaškių), 17 – Marcusas Carras (4 rez. perd.), 13 – Aliou Diarra (4/6 dvitaškių, 2 blokai), 12 – Mouhametas Dioufas (6/6 dvitaškių), 11 – Rasheedas Bello (4 atk. kam.).
Šeimininkams 23 taškus sumetė Quincy Olivari (4/8 tritaškių, 6 atk. kam., 5 rez. perd.), po 10 – Jordanas Bayehe'as (6 atk. kam.) ir Cheickhas Niangas (7 atk. kam.).
Trento klubas Italijoje žengia vos vienuoliktas, o trečiadienį Europos taurėje priims svečius iš Lietuvos – atvyksta Klaipėdos „Neptūnas“.
Tuo tarpu „Virtus“ vietiniame fronte dalinasi pirmąją vietą su Neapolio „Napoli“ (7/1). Bolonijos ekipa per dvigubą Eurolygos savaitę namie priims Atėnų „Panathinaikos“ ir aplankys Valensiją.
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