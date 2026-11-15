WTA finansai kelia nerimą: prognozuojami 23 mln. JAV dolerių nuostoliai

Rugsėjį leidinys „The Telegraph“ skelbė, kad WTA šiemet prognozuoja 23 mln. JAV dolerių veiklos nuostolį, o 2027 metų rudenį organizacijos sąskaitose gali pritrūkti lėšų. Kalbėdama su „Reuters“ per WTA finalinį turnyrą, V. Camillo tiesiogiai nekomentavo paskelbtų finansinių prognozių, tačiau pabrėžė, kad 2026-ieji organizacijai yra pereinamasis laikotarpis. Pasak jos, moterų tenisas turi didžiulį augimo potencialą – praėjusiais metais varžybas stebėjo daugiau nei milijardas žmonių.
„Visi turėtų būti visiškai ramūs dėl WTA ateities“, – teigė asociacijos vadovė.
Šiemet WTA teko padengti nenumatytas išlaidas, susijusias su sezono finalinio turnyro perkėlimu į Indian Velsą. Organizacija nusprendė anksčiau laiko nutraukti susitarimą, pagal kurį dvejus metus iš eilės turnyras vyko Rijade, remiamas Saudo Arabijos viešojo investicijų fondo (PIF).
V. Camillo teigė, kad toks sprendimas buvo priimtas siekiant užtikrinti turnyro ateitį ir išvengti neapibrėžtumo dėl situacijos regione. Šiemet WTA pati prisiėmė visas turnyro organizavimo išlaidas ir finansavo visą žaidėjų prizinį fondą. Vis dėlto PIF išlieka asociacijos partneriu – fondas remia WTA motinystės fondą ir yra vienas iš šių metų finalinio turnyro rėmėjų.
Papildomą spaudimą WTA finansams kelia ir 2023 metais sudarytas susitarimas su investicijų bendrove „CVC Capital Partners“. Ji už 150 mln. JAV dolerių įsigijo 20 proc. WTA komercinės veiklos dalį. Ši suma mokama penkerius metus, o kasmet organizacija gauna maždaug 30 mln. dolerių. Šis finansavimas baigsis 2027 metais.
V. Camillo taip pat sureagavo į kritiką, kad didelė dalis iš „CVC Capital Partners“ gautų pinigų buvo skirta žaidėjų priziniams fondams.
WTA vadovė pabrėžė, kad vienodas vyrų ir moterų atlygis yra vienas svarbiausių organizacijos principų, todėl prizinių fondų mažinti neketinama. Anot jos, jau kitais metais visuose bendruose WTA ir ATP 1000 turnyruose bus siūlomi vienodi vyrų ir moterų priziniai fondai. Tokia tvarka jau galioja „Didžiojo kirčio“ turnyruose.
Tiesa, 2027 metų WTA finalinio turnyro prizinis fondas dar nėra nustatytas. Šių metų varžybose žaidėjos pasidalijo 10 mln. JAV dolerių, o pernai ši suma siekė 15,5 mln.
2027 metais įsigaliosiančios kalendoriaus permainos taip pat turėtų palengvinti tenisininkių tvarkaraščius. Privalomų WTA 500 kategorijos turnyrų skaičius kiekvienai žaidėjai sumažės nuo šešių iki keturių.
Nuo 2027 metų mažiausiai trejus metus WTA finalo turnyras vyks Šarlotėje, Šiaurės Karolinoje. Varžybos bus rengiamos uždaroje „Spectrum Center“ arenoje, kurioje namų rungtynes žaidžia NBA klubas Šarlotės „Hornets“. Dėl NBA sezono tvarkaraščio turnyras gali sutrumpėti – vietoj dabartinių aštuonių dienų jis galėtų trukti penkias. V. Camillo teigė, kad formatas kuriamas kartu su žaidėjomis, o oficialaus pranešimo tikimasi sulaukti artimiausiu metu.
WTA vadovė taip pat patvirtino, kad tęsiasi diskusijos dėl glaudesnio bendradarbiavimo su vyrų teniso organizacijomis. Vis dėlto ji pabrėžė, kad bet koks susitarimas privalo būti naudingas moterų tenisui ir apsaugoti jo komercinį išskirtinumą. Tarp naujų iniciatyvų V. Camillo paminėjo partnerystes su „TikTok“ ir „Mercedes-Benz“. Pastaroji bendrovė sekmadienio finalo nugalėtojai įteiks išskirtinį violetinės spalvos „SL 55“ automobilį.
„Toliau sparčiai augame komercinėje srityje, pritraukiame naujų partnerių, o dabar patys organizuojame finalo turnyrą, rūpinamės transliacijų teisėmis. Mūsų ateities perspektyvos – neįtikėtinos“, – teigė V. Camillo.
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