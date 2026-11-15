Po pykčio protrūkio Sabalenka atsiprašė dėl savo keiksmų: „Mane iš vėžių išmušė maža žiūrovų grupė“

Penktadienį vykusiame mače A. Sabalenka po trijų setų akistatos rezultatu 3:6, 6:3, 1:6 nusileido E. Svitolinai. Susitikimo metu baltarusė buvo akivaizdžiai susierzinusi, o po dvikovos ji apskritai atsisakė bendrauti su žiniasklaidos atstovais.
Netrukus socialiniuose tinkluose pradėjo sparčiai plisti vaizdo įrašas, kuriame iš lūpų skaitantys internautai pastebėjo, jog A. Sabalenka, kalbėdama rusiškai, laidė bjaurius žodžius apie ukrainiečius. Spėjama, kad sportininkė ištarė tokias frazes: „Tie s*****i ukrainiečiai, po velnių!“ arba „Ta s*****a ukrainietė k***a, po velnių!“.
Nors daugelis manė, kad šie žodžiai buvo skirti tiesiogiai jos varžovei, pati A. Sabalenka šeštadienį socialiniame tinkle „Instagram“ pateikė savo įvykių versiją, patvirtindama, kad pasakė kažką panašaus, tačiau neįvardijo, kokius tiksliai žodžius ištarė. Buvusi pirmoji pasaulio raketė aiškino, kad ją išmušė iš vėžių žiūrovų elgesys.
„Noriu paaiškinti vieną momentą iš savo pastarojo mačo, kuris plinta internete, – savo paskyroje rašė A. Sabalenka. – Mano komentaras nebuvo nukreiptas į Eliną. Mane iš vėžių išmušė maža žiūrovų grupė, kuri agresyviai džiaugėsi mano klaidomis, ir tą akimirką sureagavau emocingai.“
Tęsdama savo mintį, sportininkė pripažino klaidą ir palinkėjo sėkmės turnyrą tęsiančiai ukrainietei.
„Nepaisant to, turėjau kitaip susitvarkyti su savo apmaudu, todėl atsiprašau visų, kuriuos įžeidžiau, – teigė A. Sabalenka. – Elina sužaidė puikų mačą, ir linkiu jai kuo geriausios kloties likusiame turnyre.“
Paklausta apie oponentės įrašą internete, E. Svitolina atkreipė dėmesį į turnyre tvyrančią atmosferą bei sirgalių palaikymą.
„Čia yra daug vėliavų ir daug Ukrainos sirgalių, todėl natūralu, kad jie nori mano pergalės šiame konkrečiame mače, – teigė E. Svitolina. – Mačiau to epizodo nuotrupas, nes tai akivaizdžiai plinta socialiniuose tinkluose, bet tiesiog tikiuosi, kad mačams tarp mūsų bus rodoma pagarba.“
Kalbėdama apie bendrą foną tenise, sportininkė neslėpė, kad virtualioje erdvėje dažnai iškraipoma realybė.
„Kartais per kai kuriuos susitikimus sulaukiu ne pačių geriausių komentarų dėl karo. Socialiniuose tinkluose kartais nutinka taip, kad viskas šiek tiek apverčiama aukštyn kojomis“, – sakė ukrainietė.
❗️Aryna Sabalenka has issued a statement in which she effectively confirms that she used offensive language directed at Ukrainians during her WTA Finals match against Elina Svitolina. To the hundreds of people who rushed to defend Sabalenka and accused us of lying - feel free to leave your apologies in the replies to this post. We'll be waiting.— Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) November 14, 2026
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