Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Po pykčio protrūkio Sabalenka atsiprašė dėl savo keiksmų: „Mane iš vėžių išmušė maža žiūrovų grupė“

2026-11-15 09:17 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-15 09:17
Pridėkite kaip šaltinį Google

Indian Velse (JAV) vykstančiame baigiamajame moterų teniso sezono turnyre „WTA Finals“ užfiksuotas dar vienas skandalas, į kurio sūkurį pateko buvusi pirmoji pasaulio raketė iš Baltarusijos Aryna Sabalenka. Tenisininkė po patirto pralaimėjimo ukrainietei Elinai Svitolinai buvo priversta viešai atsiprašyti dėl socialiniuose tinkluose išplitusio vaizdo įrašo, kuriame užfiksuoti jos keiksmai ir nevaldomas pykčio protrūkis.

Aryna Sabalenka | Scanpix nuotr.

Indian Velse (JAV) vykstančiame baigiamajame moterų teniso sezono turnyre „WTA Finals“ užfiksuotas dar vienas skandalas, į kurio sūkurį pateko buvusi pirmoji pasaulio raketė iš Baltarusijos Aryna Sabalenka. Tenisininkė po patirto pralaimėjimo ukrainietei Elinai Svitolinai buvo priversta viešai atsiprašyti dėl socialiniuose tinkluose išplitusio vaizdo įrašo, kuriame užfiksuoti jos keiksmai ir nevaldomas pykčio protrūkis.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį vykusiame mače A. Sabalenka po trijų setų akistatos rezultatu 3:6, 6:3, 1:6 nusileido E. Svitolinai. Susitikimo metu baltarusė buvo akivaizdžiai susierzinusi, o po dvikovos ji apskritai atsisakė bendrauti su žiniasklaidos atstovais.

REKLAMA
REKLAMA

Netrukus socialiniuose tinkluose pradėjo sparčiai plisti vaizdo įrašas, kuriame iš lūpų skaitantys internautai pastebėjo, jog A. Sabalenka, kalbėdama rusiškai, laidė bjaurius žodžius apie ukrainiečius. Spėjama, kad sportininkė ištarė tokias frazes: „Tie s*****i ukrainiečiai, po velnių!“ arba „Ta s*****a ukrainietė k***a, po velnių!“.

REKLAMA

Nors daugelis manė, kad šie žodžiai buvo skirti tiesiogiai jos varžovei, pati A. Sabalenka šeštadienį socialiniame tinkle „Instagram“ pateikė savo įvykių versiją, patvirtindama, kad pasakė kažką panašaus, tačiau neįvardijo, kokius tiksliai žodžius ištarė. Buvusi pirmoji pasaulio raketė aiškino, kad ją išmušė iš vėžių žiūrovų elgesys.

„Noriu paaiškinti vieną momentą iš savo pastarojo mačo, kuris plinta internete, – savo paskyroje rašė A. Sabalenka. – Mano komentaras nebuvo nukreiptas į Eliną. Mane iš vėžių išmušė maža žiūrovų grupė, kuri agresyviai džiaugėsi mano klaidomis, ir tą akimirką sureagavau emocingai.“

REKLAMA
REKLAMA

Tęsdama savo mintį, sportininkė pripažino klaidą ir palinkėjo sėkmės turnyrą tęsiančiai ukrainietei.

„Nepaisant to, turėjau kitaip susitvarkyti su savo apmaudu, todėl atsiprašau visų, kuriuos įžeidžiau, – teigė A. Sabalenka. – Elina sužaidė puikų mačą, ir linkiu jai kuo geriausios kloties likusiame turnyre.“

Paklausta apie oponentės įrašą internete, E. Svitolina atkreipė dėmesį į turnyre tvyrančią atmosferą bei sirgalių palaikymą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Čia yra daug vėliavų ir daug Ukrainos sirgalių, todėl natūralu, kad jie nori mano pergalės šiame konkrečiame mače, – teigė E. Svitolina. – Mačiau to epizodo nuotrupas, nes tai akivaizdžiai plinta socialiniuose tinkluose, bet tiesiog tikiuosi, kad mačams tarp mūsų bus rodoma pagarba.“

Kalbėdama apie bendrą foną tenise, sportininkė neslėpė, kad virtualioje erdvėje dažnai iškraipoma realybė.

REKLAMA

„Kartais per kai kuriuos susitikimus sulaukiu ne pačių geriausių komentarų dėl karo. Socialiniuose tinkluose kartais nutinka taip, kad viskas šiek tiek apverčiama aukštyn kojomis“, – sakė ukrainietė.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų