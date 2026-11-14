Sabalenkos lūpų judesiai sukėlė skandalą: įtariama, kad ukrainietę išvadino „kale“

Socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kuriame, sprendžiant iš baltarusės lūpų, A. Sabalenka rusų kalba galimai ištaria įžeidžiančią frazę savo varžovės adresu.
Ukrainos žiniasklaida spėlioja, kad Baltarusijos tenisininkė pasakė: „Prakeikta ukrainietė kalė“. Vaizdo įraše tariamus žodžius įskaityti sudėtinga, todėl tiksliai patvirtinti, ką pasakė A. Sabalenka, kol kas nėra galimybės.
🤬“Those f***ing Ukrainians, for f***’s sake!” Or was it “That f***ing Ukrainian b***h, for f***’s sake!”? These are the words 🏳️ Aryna Sabalenka appears to be saying in Russian, judging by her lip movements during her WTA Finals match against 🇺🇦 Elina Svitolina. What a remarkable display of respect and sportsmanship from the world No. 2. But sure, let's keep asking Ukrainian players why they refuse to shake hands with their Russian and Belarusian opponents. Apparently, that's still the bigger problem in tennis.REKLAMAREKLAMA— Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) November 14, 2026
Šis epizodas užfiksuotas lemiamame grupių etapo susitikime. Ukrainos pirmoji raketė E. Svitolina po permainingos kovos 6:3, 3:6, 6:1 įveikė A. Sabalenką ir pateko į turnyro pusfinalį, o baltarusės žygis baigėsi.
Šeštadienį, lapkričio 14 dieną, ukrainietė dėl vietos finale susikaus su aštuntąja pasaulio rakete čekė Linda Noskova, kuri laimėjo pirmąją grupę.
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