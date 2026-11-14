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Svitolina parklupdė Sabalenką: ukrainietė sukūrė sensaciją WTA finaliniame turnyre

2026-11-14 12:49 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-14 12:49
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Ukrainietė Elina Svitolina (WTA-6) pateikė staigmeną baigiamajame WTA sezono turnyre. Penktadienį ji po permainingos trijų setų kovos 6:3, 3:6, 6:1 įveikė antrąją pasaulio raketę Aryną Sabalenką ir užsitikrino vietą pusfinalyje.

Aryna Sabalenka | Scanpix nuotr.

Ukrainietė Elina Svitolina (WTA-6) pateikė staigmeną baigiamajame WTA sezono turnyre. Penktadienį ji po permainingos trijų setų kovos 6:3, 3:6, 6:1 įveikė antrąją pasaulio raketę Aryną Sabalenką ir užsitikrino vietą pusfinalyje.

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Lemiamame sete E. Svitolina atsiliko 0:1, tačiau tuomet visiškai perėmė iniciatyvą ir laimėjo net šešis geimus iš eilės. Tai buvo vos antra ukrainietės pergalė per aštuonis tarpusavio susitikimus su Baltarusijos tenisininke. A. Sabalenkai koją pakišo prastas pirmasis padavimas ir net 35 neišprovokuotos klaidos. Paskutiniame sete ji dar atlaikė 3 „match pointus“, tačiau E. Svitolina į tai atsakė dviem iš eilės neatremiamais padavimais, o pergalę įtvirtino galingu smūgiu pagrindine raketės puse.

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„Tai buvo nepaprastai sunki dvikova. Ypač psichologiškai. Stengiausi galvoti tik apie artimiausią tašką, atrasti savo žaidimą ir iki pat pabaigos išlaikyti kovinę dvasią. Varžovė suteikė man keletą progų, kuriomis galėjau pasinaudoti“, – po pergalės kalbėjo E. Svitolina.

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Ukrainietė tęsia kovą dėl antrojo WTA finalinio turnyro trofėjaus. Pirmą kartą šias varžybas ji laimėjo 2018 metais.

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Tuo metu A. Sabalenkai šis turnyras tapo nuviliančio sezono pabaiga. Baltarusei šiemet nepavyko laimėti nė vieno „Didžiojo kirčio“ turnyro. Ji pasiekė du tokius finalus, tačiau abu kartus liko be trofėjaus. Be to, pasaulio reitingo viršūnėje jos vietą užėmė Elena Rybakina.

Kitame penktadienio susitikime Mirra Andrejeva 6:2, 6:1sutriuškino Dianą Shnaider. M. Andrejeva jau anksčiau buvo užsitikrinusi vieta pusfinalyje, o grupių etapą ji baigė nepralaimėjusi nė vieno susitikimo.

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D. Shnaider šiame mače žaidė vietoje dėl sveikatos problemų pasitraukusios Karolinos Muchovos. Pusfinalyje M. Andrejevos lauks penktoji pasaulio raketė amerikietė Jessica Pegula.

Šių tenisininkių akistata sulauks papildomo dėmesio dėl prieš savaitę kilusio incidento. J. Pegula treniruotės metu, nežinodama, kad mikrofonas fiksuoja jos pokalbį su treneriu, M. Andrejevą pavadino „diva“. Amerikietė vėliau atsiprašė ir tikino, kad varžovė į situaciją reagavo ramiai.

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„Ji visiškai nesupyko ir pasakė: „Aš ir esu diva.“ Ji tai priima su humoru, todėl buvo gana juokinga“, – pasakojo J. Pegula.

WTA taip pat atsiprašė dėl incidento. Organizacijos tiesioginės transliacijos metu aikštėje įrengti mikrofonai, turėję fiksuoti bendrus garsus, užfiksavo asmeninį J. Pegulos ir jos trenerio pokalbį. Amerikietė pripažino, kad ši istorija vis tiek lydės artėjančią pusfinalio dvikovą.

„Manau, tai gali sudominti sirgalius. Jeigu dėl to daugiau žmonių žiūrės mačą, tebūnie“, – šyptelėjo J. Pegula. 

Bendrą turnyro Indian Velse (JAV) prizų fondą sudaro 10 mln. JAV dolerių.

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