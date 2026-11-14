Martynas Grinius pelnė įvartį ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus, o komanda tapo Nyderlandų lygos lydere

„Ilves“ (40 tšk.) rikiuojasi 3-ias tarp 17-os klubų.
Šveicarijos stipriausioje lygoje „Fribourg-Gotteron“ be Danieliaus Čečekovo svečiuose po pratęsimo 3:4 nusileido Berno „SC Bern“ komandai.
Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ (32 tšk.) užima 4-ą vietą, o „Fribourg-Gotteron“ (28) – 7-ą tarp 14 ekipų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Pajėgiausioje Slovakijos lygoje Prešovo „HC Prešov“ su Nerijumi Ališausku savo arenoje 5:7 pralaimėjo prieš „HKM Zvolen“. Lietuvis ant ledo praleido lygiai 22 min., 3 kartus atakavo vartus ir blokavo 1 varžovų smūgį.
„HC Prešov“ (7 tšk.) žengia paskutinė – 12-a.
Aukščiausioje Lenkijos lygoje Oskaro Božerockij atstovaujama Sanoko „STS Sokol“ komanda namie 5:1 pranoko „Podhale Nowy Targ“ ekipą. Lietuvis rungtynėms nebuvo registruotas.
„STS Sokol“ (9 tšk.) lieka priešpaskutinė – 9-a.
Nyderlandų aukščiausioje lygoje „Nijmegen Devils“ su Martynu Griniumi savo arenoje 8:4 susitvarkė su Amsterdamo „Tigers“ pasipriešinimu. Lietuvis įmušė įvartį ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
„Nijmegen Devils“ (23 tšk.) tapo 13-os komandų lygos lydere.
Belgijos taurės turnyre Artemijaus Frizelio atstovaujama „Beaufort Knights“ komanda namuose 5:2 įveikė „Olympią Heist“. Lietuvis pasižymėjo rezultatyviu perdavimu.
„Beaufort Knights“ (6 tšk.) užima 7-ą vietą tarp 10 ekipų.
Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje brolius Krakauskus savo gretose turinti „EHC Arosa“ svečiuose 0:3 neatsilaikė prieš „EHC Chur“. Emilijus Krakauskas žaidė 14 min. 29 sek., 3 kartus atakavo vartus ir blokavo 1 varžovų smūgį. Titas Krakauskas nerungtyniavo.
„EHC Arosa“ (9 tšk.) lieka paskutinė – 10-a.
Norvegijos antroje lygoje Haldeno „Comet“ su Pauliumi Gintautu išvykoje net 9:2 sutriuškino „Tromso“ ledo ritulininkus. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą ir 6 kartus atakavo vartus.
„Comet“ (35 tšk.) lyderiauja 8 klubų pirmenybėse.
Trečioje Vokietijos lygoje („Oberliga“) Ugniaus Čižo atstovaujama „EV Fussen“ komanda svečiuose 1:4 pralaimėjo prieš „EC Peiting“. Lietuvis 2 kartus smūgiavo į vartus.
„Hammer Eisbaren“ su Mantu Stankiumi namuose 2:5 nusileido Hanoverio „Scorpions“ ekipai. Lietuvis pelnė įvartį vieninteliu smūgiu į vartus bei gavo 2 baudos min.
Marko Kaleinikovo atstovaujama Rostoko „Piranhas“ komanda namuose po pratęsimo 4:3 išplėšė pergalę prieš „EHC Neuwied“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą ir sykį atakavo vartus.
Šiaurės konferencijoje „Hammer Eisbaren“ (22 tšk.) užima 6-ą vietą, o „Piranhas“ (17) – 9-ą tarp 12 komandų. Pietų konferencijoje „EV Fussen“ (14 tšk.) rikiuojasi 12-a tarp 14 ekipų.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo lygoje du lietuvius savo gretose turinti „Fribourg-Gotteron“ komanda namie po net 20-ies baudinių serijos 2:1 įveikė „SC Bern Future“ klubą. D. Čečekovas nepasižymėjo, o Robertas Dobrinskis nežaidė.
Ženevos „Futur Hockey“ su Tadu Šližiu svečiuose po pratęsimo 2:3 neatsilaikė prieš „EHC Kloten“. Lietuvis žaidė 16 min. 22 sek., kartą atakavo vartus ir blokavo 1 varžovų smūgį.
„Fribourg-Gotteron“ (33 tšk.) užima 7-ą vietą, o „Futur Hockey“ (19) yra paskutinė – 13-a.
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