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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Martynas Grinius pelnė įvartį ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus, o komanda tapo Nyderlandų lygos lydere

2026-11-14 12:35 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-14 12:35
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Penktadienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Tamperės „Ilves“ su Mantu Armaliu išvykoje 3:4 pralaimėjo prieš Lapenrantos „SaiPą“. Lietuvis per 51 min. 30 sek. atrėmė 16 iš 17 varžovų smūgių. Rungtynių pradžioje „Ilves“ vartus gynė Christofferis Rifalkas, bet jis išgyveno košmarą – per mažiau nei 7 min. praleido 3 įvarčius ir buvo pakeistas.

Martynas Grinius | hockey.lt nuotr.

Penktadienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Tamperės „Ilves“ su Mantu Armaliu išvykoje 3:4 pralaimėjo prieš Lapenrantos „SaiPą“. Lietuvis per 51 min. 30 sek. atrėmė 16 iš 17 varžovų smūgių. Rungtynių pradžioje „Ilves“ vartus gynė Christofferis Rifalkas, bet jis išgyveno košmarą – per mažiau nei 7 min. praleido 3 įvarčius ir buvo pakeistas.

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Pajėgiausioje Slovakijos lygoje Prešovo „HC Prešov“ su Nerijumi Ališausku savo arenoje 5:7 pralaimėjo prieš „HKM Zvolen“. Lietuvis ant ledo praleido lygiai 22 min., 3 kartus atakavo vartus ir blokavo 1 varžovų smūgį.

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Aukščiausioje Lenkijos lygoje Oskaro Božerockij atstovaujama Sanoko „STS Sokol“ komanda namie 5:1 pranoko „Podhale Nowy Targ“ ekipą. Lietuvis rungtynėms nebuvo registruotas.

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Nyderlandų aukščiausioje lygoje „Nijmegen Devils“ su Martynu Griniumi savo arenoje 8:4 susitvarkė su Amsterdamo „Tigers“ pasipriešinimu. Lietuvis įmušė įvartį ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

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Belgijos taurės turnyre Artemijaus Frizelio atstovaujama „Beaufort Knights“ komanda namuose 5:2 įveikė „Olympią Heist“. Lietuvis pasižymėjo rezultatyviu perdavimu.

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„Beaufort Knights“ (6 tšk.) užima 7-ą vietą tarp 10 ekipų.

Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje brolius Krakauskus savo gretose turinti „EHC Arosa“ svečiuose 0:3 neatsilaikė prieš „EHC Chur“. Emilijus Krakauskas žaidė 14 min. 29 sek., 3 kartus atakavo vartus ir blokavo 1 varžovų smūgį. Titas Krakauskas nerungtyniavo.

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„EHC Arosa“ (9 tšk.) lieka paskutinė – 10-a.

Norvegijos antroje lygoje Haldeno „Comet“ su Pauliumi Gintautu išvykoje net 9:2 sutriuškino „Tromso“ ledo ritulininkus. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą ir 6 kartus atakavo vartus.

„Comet“ (35 tšk.) lyderiauja 8 klubų pirmenybėse.

Trečioje Vokietijos lygoje („Oberliga“) Ugniaus Čižo atstovaujama „EV Fussen“ komanda svečiuose 1:4 pralaimėjo prieš „EC Peiting“. Lietuvis 2 kartus smūgiavo į vartus.

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„Hammer Eisbaren“ su Mantu Stankiumi namuose 2:5 nusileido Hanoverio „Scorpions“ ekipai. Lietuvis pelnė įvartį vieninteliu smūgiu į vartus bei gavo 2 baudos min.

Marko Kaleinikovo atstovaujama Rostoko „Piranhas“ komanda namuose po pratęsimo 4:3 išplėšė pergalę prieš „EHC Neuwied“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą ir sykį atakavo vartus.

Šiaurės konferencijoje „Hammer Eisbaren“ (22 tšk.) užima 6-ą vietą, o „Piranhas“ (17) – 9-ą tarp 12 komandų. Pietų konferencijoje „EV Fussen“ (14 tšk.) rikiuojasi 12-a tarp 14 ekipų.

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Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo lygoje du lietuvius savo gretose turinti „Fribourg-Gotteron“ komanda namie po net 20-ies baudinių serijos 2:1 įveikė „SC Bern Future“ klubą. D. Čečekovas nepasižymėjo, o Robertas Dobrinskis nežaidė.

Ženevos „Futur Hockey“ su Tadu Šližiu svečiuose po pratęsimo 2:3 neatsilaikė prieš „EHC Kloten“. Lietuvis žaidė 16 min. 22 sek., kartą atakavo vartus ir blokavo 1 varžovų smūgį.

„Fribourg-Gotteron“ (33 tšk.) užima 7-ą vietą, o „Futur Hockey“ (19) yra paskutinė – 13-a.

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