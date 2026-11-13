Nausėdos šou Norvegijoje: lietuvis tapo geriausiu rungtynių žaidėju

Daniilo Kovalenko atstovaujama Stavangerio „Oilers“ ekipa savo arenoje 7:4 pranoko Lilehamerio klubą. Lietuvis žaidė 12 min. 52 sek., atliko rezultatyvų perdavimą, kartą atakavo vartus ir gavo 2 baudos min.
„Oilers“ (22 tšk.) užima 5-ą vietą, o „Stjernen“ (16) – 6-ą tarp 9 ekipų.
Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) be traumuoto Marijaus Dumčiaus namie 1:4 pralaimėjo prieš „Sportivi Ghiaccio Cortiną“ (Italija).
„KHL Sisak“ (17 tšk.) 13-os komandų pirmenybėse nukrito į 8-ą poziciją.
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