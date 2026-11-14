Buvęs NBA krepšininkas prakalbo apie blogą patirtį Kinijoje

32-ejų amerikietis 2024–2025 metų sezone atstovavo Kinijos Sindziango „Flying Tigers“ ekipai, tačiau jo karjera šiame klube truko vos aštuonerias rungtynes.
Tinklalaidėje „Kowch Potatoes“ aukštaūgis neslėpė, kad Kinijoje praleistas laikas jam paliko itin prastą įspūdį.
„Kinijoje praleidau du mėnesius. Tikriausiai ten manęs dabar nekenčia, nemeluosiu. Nes grįžęs pasakiau tiesą. Nekenčiau ten būti“, – kalbėjo M. Harrellas.
Amerikietis pabrėžė, kad jo patirtį apsunkino ir miesto, kuriame teko gyventi, pasirinkimas.
„Nebuvau viename iš tų populiarių miestų. Nebuvau Šanchajuje, nebuvau netoli Honkongo ar Pekine. Žmonės liftuose rūkydavo cigaretes ir žiūrėdavo į tave tarsi į kokį eksperimentą. Kai esi taip toli nuo namų, jautiesi visiškai svetimas. Net nesupranti, ką žmonės kalba lifte“, – pasakojo buvęs NBA žaidėjas.
M. Harrellas taip pat skundėsi vietiniu maistu, prie kurio jam nepavyko priprasti.
„Nuolat prašydavau vieno komandos darbuotojo, kad per mažą robotą man užsakytų maisto, nes tai, kuo mus ten maitino, man visiškai netiko. Ant stalo padėdavo visą žuvies galvą, net su akimis. Todėl kiekvieną dieną valgydavau praktiškai tą patį – keptus ryžius, vištieną apelsinų padaže ir virtus kiaušinius“, – prisiminė amerikietis.
M. Harrellas NBA rungtyniavo aštuonis sezonus, o ryškiausią karjeros etapą išgyveno Los Andželo „Clippers“ gretose.
2017–2020 metais jis buvo vienas svarbiausių komandos atsarginių žaidėjų, o paskutinį sezoną klube pelnė geriausio NBA šeštojo žaidėjo apdovanojimą.
Vėliau aukštaūgis atstovavo Los Andželo „Lakers“, Vašingtono „Wizards“, Šarlotės „Hornets“ ir Filadelfijos „76ers“ ekipoms.
Paskutinį kartą NBA jis rungtyniavo 2022–2023 metų sezone.
Pastaraisiais metais M. Harrellas taip pat išbandė jėgas Australijoje, Kinijoje ir Puerto Rike, o neseniai sėkmingai pasirodė BIG3 lygoje, atstovaudamas „3’s Company“ komandai.
Per 515 NBA reguliariojo sezono rungtynių amerikietis vidutiniškai pelnydavo po 12,1 taško, atkovodavo po 5 kamuolius ir atlikdavo po 1,3 rezultatyvaus perdavimo.
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