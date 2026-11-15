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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

NCAA: Indrušaitis pelnė 21, Bieliauskas – 23 taškus, jų komandos laimėjo

2026-11-15 09:08 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-15 09:08
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Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) Alekso Bieliausko atstovaujama Pietų Karolinos „Gamecocks“ (4/0) komanda namie 79:62 (35:33, 44:29) nugalėjo Gardnerio-Webbo „Runnin’ Bulldogs“ (1/3) krepšininkus.

N.Indrušaitis buvo rezultatyvus (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) Alekso Bieliausko atstovaujama Pietų Karolinos „Gamecocks“ (4/0) komanda namie 79:62 (35:33, 44:29) nugalėjo Gardnerio-Webbo „Runnin’ Bulldogs“ (1/3) krepšininkus.

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A.Beliauskas per 25 minutes pelnė 23 taškus (6/7 dvit., 2/4 trit., 5/6 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą ir 2 kartus prasižengė.

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Gedimino Aliso Stepheno F.Austino „Lumberjacks“ (3/1) komanda namie 78:81 (30:39, 42:33, 6:9) per pratęsimą nusileido Rice’o „Owls“ (2/2) krepšininkams.

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G.Alisas per 26 minutes įmetė 9 taškus (3/5 dvit., 3/3 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį ir kartą prasižengė.

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Nojaus Indrušaičio ir Manto Kočano atstovaujama Kalifornijos „Golden Bears“ (3/2) komanda namie 79:73 (32:41, 47:32) nugalėjo Jutos „Trailbazers“ (1/3) krepšininkus.

M.Kočanas per 12 minučių pelnė 5 taškus (2/4 dvit., 1/2 baud.), atkovojo 6 ir perėmė 2 kamuolius ir sykį suklydo.

N.Indrušaitis per 31 minutę pelnė 21 tašką (6/9 dvit., 1/4 trit., 6/7 baud.) atkovojo ir perėmė po 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, 2 kartus suklydo ir sykį prasižengė.

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Tito Sargiūno atstovaujama Lipscombo „Bisons“ (3/2) komanda 75:68 (30:38, 45:30) įveikė Vakarų Karolinos „Catamounts“ (2/2) krepšininkus.

T.Sargiūnas per 34 minutes pelnė 10 taškų (1/3 dvit., 2/7 trit., 2/2 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, sykį suklydo ir 2 kartus prasižengė.

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