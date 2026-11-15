NCAA: Indrušaitis pelnė 21, Bieliauskas – 23 taškus, jų komandos laimėjo

A.Beliauskas per 25 minutes pelnė 23 taškus (6/7 dvit., 2/4 trit., 5/6 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą ir 2 kartus prasižengė.
Gedimino Aliso Stepheno F.Austino „Lumberjacks“ (3/1) komanda namie 78:81 (30:39, 42:33, 6:9) per pratęsimą nusileido Rice’o „Owls“ (2/2) krepšininkams.
G.Alisas per 26 minutes įmetė 9 taškus (3/5 dvit., 3/3 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį ir kartą prasižengė.
Nojaus Indrušaičio ir Manto Kočano atstovaujama Kalifornijos „Golden Bears“ (3/2) komanda namie 79:73 (32:41, 47:32) nugalėjo Jutos „Trailbazers“ (1/3) krepšininkus.
M.Kočanas per 12 minučių pelnė 5 taškus (2/4 dvit., 1/2 baud.), atkovojo 6 ir perėmė 2 kamuolius ir sykį suklydo.
N.Indrušaitis per 31 minutę pelnė 21 tašką (6/9 dvit., 1/4 trit., 6/7 baud.) atkovojo ir perėmė po 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, 2 kartus suklydo ir sykį prasižengė.
FINAL: Cal 79, Utah Tech 73 Nojus Indrušaitis’ 21 points — and clutch and-1 late — helped the Golden Bears overcome a double-digit lead and snap a two-game skid. https://t.co/XGdqzHw511— Joaquin Ruiz (@WalkingRuiz) November 14, 2026
Tito Sargiūno atstovaujama Lipscombo „Bisons“ (3/2) komanda 75:68 (30:38, 45:30) įveikė Vakarų Karolinos „Catamounts“ (2/2) krepšininkus.
T.Sargiūnas per 34 minutes pelnė 10 taškų (1/3 dvit., 2/7 trit., 2/2 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, sykį suklydo ir 2 kartus prasižengė.
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