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Svitolina sutriuškino Noskovą ir žengė į baigiamojo WTA sezono turnyro finalą

2026-11-15 09:03 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-15 09:03
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Indian Velse (JAV) vykstančiame baigiamajame 2026 m. sezono „WTA Finals“ turnyre įspūdingą žygį tęsia Ukrainos tenisininkė Elina Svitolina (WTA-6). Šeštadienio pusfinalyje 32-ejų ukrainietė vos per 1 valandą ir 5 minutes rezultatu 6:2, 6:1 sutriuškino Čekijos atstovę Lindą Noskovą (WTA-8) ir iškovojo kelialapį į trečiąjį šio turnyro finalą savo karjeroje. Per penkis tarpusavio susitikimus su L. Noskova profesionalų ture tai buvo antroji Ukrainos atstovės pergalė.

Elina Svitolina | Scanpix nuotr.

Indian Velse (JAV) vykstančiame baigiamajame 2026 m. sezono „WTA Finals“ turnyre įspūdingą žygį tęsia Ukrainos tenisininkė Elina Svitolina (WTA-6). Šeštadienio pusfinalyje 32-ejų ukrainietė vos per 1 valandą ir 5 minutes rezultatu 6:2, 6:1 sutriuškino Čekijos atstovę Lindą Noskovą (WTA-8) ir iškovojo kelialapį į trečiąjį šio turnyro finalą savo karjeroje. Per penkis tarpusavio susitikimus su L. Noskova profesionalų ture tai buvo antroji Ukrainos atstovės pergalė.

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Turnyrą E. Svitolina pradėjo nesėkme pirmajame mače prieš Mirrą Andrejevą (WTA-3), tačiau vėliau iškovojo tris pergales iš eilės, įveikdama čekę Karoliną Muchovą, Aryną Sabalenką bei pusfinalyje – L. Noskovą.

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Kovoje dėl „WTA Finals“ trofėjaus ukrainietė turės progą pasiekti revanšą, nes finale jos varžove vėl bus toji pati M. Andrejeva, kuri šiame turnyre žygiuoja be pralaimėjimų ir pusfinalyje per 1 val. 25 min. 6:3, 6:4 nugalėjo Jessica Pegula (WTA-5).

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Pusfinalio dvikova prasidėjo ne pagal E. Svitolinos planą – jau pačiame pirmajame geime ji pralaimėjo savo padavimų seriją. Visgi jaunoji Čekijos tenisininkė L. Noskova, kuri šiemet žaidžia geriausią karjeros sezoną (laimėjo pirmąjį „Didžiojo kirčio“ titulą Vimbldone, WTA 500 turnyrą Berlyne ir pasiekė rekordinę 42 pergalių ribą), savo padavimų metu padarė net tris dvigubas klaidas. E. Svitolina iškart atsakė laimėta varžovės padavimų serija, o šis lūžis nulėmė viso likusio susitikimo eigą.

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Po pralaimėto pirmojo geimo E. Svitolina laimėjo net 12 iš 14 likusių mačo geimų. Susitikimo metu ukrainietė atliko 20 rezultatyvių smūgių ir padarė 18 neišprovokuotų klaidų. Tuo tarpu L. Noskova strigo visame susitikime: pirmaisiais padavimais pataikė vos 40 proc. kamuoliukų, padarė 11 dvigubų klaidų ir laimėjo tik 23 proc. (7 iš 30) taškų po antrųjų savo padavimų.

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„Tai buvo vienas iš tų mačų, kai jautiesi taip, lyg tau apskritai ne vieta aikštėje, – po mačo spaudos konferencijoje atviravo L. Noskova. – Jautiesi, lyg nieko negalėtum padaryti ir niekas neveikia. Gaila, kad tai nutiko tokiame turnyro etape, bet taip pasitaiko. Šie metai buvo ilgi ir jau baigėsi, tad po kelių dienų vis tiek būsiu patenkinta visu sezonu.“

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Iškovojusi pergalę E. Svitolina užfiksavo istorinius pasiekimus. Būdama 32-ejų, ji tapo vyriausia tenisininke, pasiekusia „WTA Finals“ finalą, nuo pat 2017 m. Venus Williams pasiekimo. Iš viso ji yra vos ketvirtoji žaidėja po 32-ojo gimtadienio, kuriai pavyko nukeliauti iki šio turnyro lemiamos kovos (kartu su Martina Navratilova, Serena Williams ir V. Williams). Ukrainietė taip pat tapo 14-ąja žaidėja istorijoje, pasiekusia tris ar daugiau „WTA Finals“ finalų. Iš visų šių keturiolikos tenisininkių tik E. Svitolina ir Gabriela Sabatini niekada nebuvo užkopusios į pirmąją pasaulio reitingo vietą, tačiau šis pasirodymas dar kartą įtvirtino ukrainietės statusą tarp elito.

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Ši pusfinalio pergalė E. Svitolinai buvo jau 11-asis laimėjimas prieš pirmojo dešimtuko žaidėjas 2026 m. sezone, taip pakartojant savo asmeninį 2017 m. rekordą. Šiuos metus ji užbaigs turėdama daugiausiai pergalių prieš elito atstoves iš visų turo tenisininkių. Paklausta, ar didžiosiose scenose ji specialiai pakelia savo žaidimo lygį, ukrainietė išliko kukli.

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„Nežinau. Tegul už tai kalba statistika, – sakė E. Svitolina. – Šį turnyrą visada vertinu labai aukštai, nes čia žaidi su geriausiomis tenisininkėmis, o ir statymai yra patys aukščiausi. Esu labai patenkinta savo lygiu ir džiaugiuosi, kad sugebėjau atsitiesti po sunkaus pirmojo mačo.“

Apie būsimą finalo akistatą prieš M. Andrejevą E. Svitolina teigė turinti aiškesnį vaizdą po neseniai patirtos nesėkmės.

„Ji žaidė tikrai gerai, visa pagarba jai už tą mačą, – žurnalistams teigė E. Svitolina. – Rytoj turėsiu atlikti namų darbus, pasistengti viską įgyvendinti geriau ir rasti raktus į pergalę. Tikiuosi, kad sužaisiu geresnį mačą.“

Bendrą turnyro Indian Velse (JAV) prizų fondą sudaro 10 mln. JAV dolerių.

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