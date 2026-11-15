Lietuvos jaunieji muaythai kovotojai pasaulio čempionatą baigė su šešiais medaliais

Paskutinę čempionato dieną auksą iškovojo Grytė Mereckaitė. Ji mergaičių (iki 10 metų) svorio kategorijos iki 30 kg finale 30:27 įveikė Cuong Nguyen Tran Kim iš Vietnamo.
Šeštadienį mergaičių (iki 12 metų) svorio kategorijos iki 44 kg čempione tapo Goda Pociūtė. Ji kovoje dėl aukso teisėjų sprendimu 29:28 palaužė graikę Fotini Aggelidou.
Iš viso Lietuvos sportininkai iškovojo 2 aukso, 2 sidabro ir 2 bronzos medalius. Šalių įskaitoje Lietuva užėmė 18-ą vietą.
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