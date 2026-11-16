J. Kushneris patikino, kad JAV siekia užbaigti karą Ukrainoje ir milžiniškas žmonių kančias.
Pasak jo, šiandien derybininkai kalbėjosi su: Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino padėjėju Jurijumi Ušakovu, Ukrainos atstovais, Europos partneriais – Vokietijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Lenkijos ir Italijos nacionalinio saugumo patarėjais ir Europos Sąjungos (ES) ir NATO atstovais.
J. Kushnerio teigimu, pokalbiuose aptarta pasiekta pažanga ir tolesni taikos proceso žingsniai. Jo nuomone, svarbiausia – skatinti tiesioginį Europos ir Rusijos dialogą, kurio per pastaruosius ketverius metus iš esmės trūko.
„Svarbu, kad abi pusės tiesiogiai išgirstų viena kitos susirūpinimą ir pasiūlymus, kartu siekdamos stabilesnės ir saugesnės Europos ateities“, – teigė jis.
Taip pat pradėta rengti kito daugiašalio susitikimo darbotvarkė. Jis įvyks artimiausiu metu.
Trys pagrindiniai Ukrainos sėkmės ramsčiai
J. Kushneris įsitikinęs, kad NATO ir toliau išliks itin svarbiu Europos saugumo ramsčiu.
„Mūsų tikslas – remtis esamomis Europos institucijomis ir susitarimais, stiprinant saugumo įsipareigojimus, komunikaciją, skaidrumą ir deeskalacijos mechanizmus, kad pasiekta taika galėtų išlikti“, – pareiškė jis.
J. Kushneris teigė, kad jo ir Steve'o Witkoffo darbo rezultatas turėtų būti suvereni, saugi ir klestinti Ukraina, galinti laisvai spręsti dėl savo ateities.
Jo nuomone, pažanga Ukrainos taikos derybose pasiekta dėl trijų pagrindinių ramsčių:
- Tvirtos ir patikimos saugumo garantijos, apsaugančios Ukrainą nuo būsimos agresijos.
- Kelias į narystę ES, įtvirtinantis ilgalaikę Ukrainos ateitį Europoje.
- Išsamus pokario klestėjimo planas, parengtas kartu su Europos partneriais, Pasaulio banku ir kitomis organizacijomis. Juo siekiama užtikrinti Ukrainos finansinį stabilumą, atstatymą, investicijas ir ilgalaikį ekonomikos augimą.
„Kartu šie elementai gali suteikti Ukrainai stiprybės, saugumo, laisvės ir pasitikėjimo savimi derantis su Rusija dėl likusių sudėtingų klausimų ir kuriant geresnę ateitį savo žmonėms“, – teigė specialusis pasiuntinys.
J. Kushneris patikino, kad bet kokiam galutiniam taikos susitarimui turi pritarti tiek Rusija, tiek Ukraina, nors svarbių iššūkių vis dar lieka.
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