Po dronų atakos Baškirijoje pranešta apie gaisrą dideliame naftos chemijos komplekse
Naktį į antradienį Rusijos Baškirijos Respublikoje, kaip pranešta, dronai puolė didelį naftos perdirbimo ir chemijos kompleksą, jame kilo gaisras, rašo „Kyiv Independent“.
Ukrainos stebėsenos kanalai „Exilenova+“ ir „Supernova+“ socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė, kad buvo puolamas „Gazprom Neftekhim Salavat“ kompleksas Salavato mieste.
Šių kanalų paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose, kaip teigiama, matyti didelio gaisro pašvaistė netoli pramonės objekto. „Exilenova+“ pranešė, kad gaisrai kilo keliose komplekso vietose, tačiau žalos mastas kol kas neaiškus.
„Kyiv Independent“ negalėjo nepriklausomai patvirtinti, kur tiksliai kilo gaisras ir ar į kompleksą buvo tiesiogiai pataikyta.
Maždaug už 1 750 kilometrų į rytus nuo Kyjivo esantis „Gazprom Neftekhim Salavat“ yra vienas didžiausių Rusijos naftos perdirbimo ir naftos chemijos kompleksų. Jame per metus galima perdirbti iki 10 mln. tonų naftos ir dujų kondensato. Gaminamas benzinas, dyzelinas ir kiti naftos bei chemijos produktai.
Ukrainos dronai šį kompleksą puolė jau ne kartą. Pastarąjį kartą Ukrainos generalinis štabas patvirtino spalio 8 d. surengtą smūgį, po kurio kilo didelis gaisras.
Ukraina vis dažniau puola Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir energetikos infrastruktūrą, siekdama sutrikdyti degalų tiekimą ir sumažinti pajamas, iš kurių finansuojamas Maskvos karas.
Ukrainos kariuomenės pareigūnai ir Baškirijos valdžios institucijos kol kas nepatvirtino pranešimų apie naujausią ataką.
Kremlius neigia, kad Xi Jinpingo, Trumpo ir Putino susitikimas taps naująja Jaltos konferencija
Kremlius pirmadienio vakarą pareiškė, kad šią savaitę vyksiantis Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimas su Xi Jinpingu ir Donaldu Trumpu kitų valstybių likimo nenulems, atmesdamas šio susitikimo palyginimą su 1945 m. Jaltos konferencija.
Per 1945 m. Jaltos konferenciją JAV prezidentas Franklinas D. Rooseveltas, Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Winstonas Churchillis ir Sovietų Sąjungos lyderis Josifas Stalinas dalijosi pokario teritorijas ir nustatė naujas sienas, mažai atsižvelgdami į kitų valstybių interesus.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo, kad ketvirtadienį Šendžene vyksiantis trišalis Rusijos, Kinijos ir JAV lyderių susitikimas gali tapti savotišku XXI a. Jaltos konferencijos analogu – „įtakos sferų persidalijimu“.
Kremliaus atstovas atmetė tokius vertinimus ir pareiškė, kad „visi palyginimai su Jalta tėra politologiniai samprotavimai, neturintys nieko bendra su tikrove“.
„Teigti, kad kažkas susitinka „spręsti pasaulio likimo“, – tai tikrai negalima pasakyti nei apie Rusiją, nei apie Kiniją“, – pridūrė Kremliaus atstovas, kurio komentarus paskelbė Rusijos valstybinė žiniasklaida.
„Nenorime, kad kas nors spręstų mūsų likimą už mus, ir niekada nesikėsinsime į kitų teisę patiems spręsti savo likimą“, – sakė jis.
Kyjivas pareiškė, kad trišalis susitikimas, vyksiantis Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) forumo kuluaruose, tik „paskatins“ V. Putiną tęsti karą Ukrainoje, nors šiuo metu intensyviai vyksta diplomatinės pastangos užbaigti daugiau kaip ketverius metus trunkantį konfliktą.
Kinija kol kas atskleidė nedaug informacijos apie tai, kokius klausimus trys lyderiai aptars per pirmąjį savo susitikimą.
Pekinas pranešė, kad lyderiai surengs „išsamias diskusijas dėl pasaulio taikos išsaugojimo ir strateginio stabilumo didžiųjų valstybių santykiuose stiprinimo“.
D. Trumpas savo ruožtu sakė, kad susitikime bus aptariamas „sudėtingas klausimas“ – branduolinis nusiginklavimas, taip pat karai Irane ir Ukrainoje.
Ukrainos kariuomenė: rusai perdislokuoja strateginius bombonešius, kad apsaugotų juos nuo atakų
Rusija perdislokuoja savo strateginius bombonešius, ypač po Ukrainos smūgių kariniams aerodromams, siekdama apsaugoti orlaivius nuo tolesnių atakų.
Apie tai televizijos interviu sakė Ukrainos karinių oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Ihnatas.
Pasak J. Ihnato, Rusija neatsisakys naudoti strateginių bombonešių, kol turės raketų, įskaitant sparnuotąsias raketas Ch-101, kuriomis galima smogti toli esantiems taikiniams.
„Kol jie turi bombų ir tolimojo nuotolio raketų, turiu omenyje jų naudojamas raketas Ch-101, tol, žinoma, šių orlaivių atsisakyti neketina“, – sakė jis.
J. Ihnatas pažymėjo, kad Rusija strateginius bombonešius perdislokavo ir po Ukrainos saugumo tarnybos operacijos, per kurią buvo smogta Rusijos kariniams orlaiviams. Toks perkėlimas gali padėti Rusijai išvengti orlaivių praradimo, tačiau nereiškia, kad ji atsisakys naudoti strateginę aviaciją.
Ukrainos karinių oro pajėgų atstovas taip pat pažymėjo, kad Rusijos strateginiai bombonešiai per pusdienį gali perskristi į europinę Rusijos dalį ir iš ten pasirengti kitam smūgiui.
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Rusija ir Ukraina apsikeitė smūgiais tiltams
Rusijos pajėgos pirmadienį vakare smogė dviem iš didžiausių Kyjivo tiltų. Per naktinę ataką taip pat buvo apgadinta kita svarbi infrastruktūra, o dalyje sostinės sutriko šildymo ir vandens tiekimas, pranešė miesto meras. Ukraina naktį sudavė smūgį Rusijos simboliui Kryme – Kerčės tiltui.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis buvo perspėjęs apie artimiausiomis dienomis galimai įvyksiančią rusų ataką. Tuo metu Kyjivo, Europos ir Jungtinių Valstijų atstovai diskutavo dėl būsimų derybų su Rusija, kuriomis siekiama rasti būdą karui užbaigti.
„Pirminiais duomenimis, smūgiai teko sostinės Šiauriniam ir Pietiniam tiltams“, – socialiniame tinkle „Telegram“ prieš pat vidurnaktį vietos laiku (22 val. Grinvičo laiku) paskelbė Kijevo meras Vitalijus Klyčko. Prieš tai Ukrainos karinės oro pajėgos perspėjo apie artėjančias raketas.
„Dėl priešo atakos buvo apgadintos svarbiausios infrastruktūros sistemos“, – vėliau parašė jis ir pridūrė, kad kai kuriuose rajonuose sutriko šildymo ir vandens tiekimas.
Ukrainos pajėgos per naktį taip pat siuntė dronus į Rusijos sostinės regioną, pranešė Maskvos meras. Be to, buvo smogta simbolinę reikšmę turinčiam tiltui aneksuotame Krymo pusiasalyje, pranešė Rusijos paskirtas jo vadovas.
V. Zelenskis pirmadienį perspėjo, kad Rusija rengiasi smūgiams, ir pažadėjo, jog Ukraina pasirengusi atsakyti.
„Šį vakarą, naktį ir visą rytojų atkreipkite dėmesį į perspėjimus apie raketų pavojų“, – sakė jis.
„O jie, Rusijoje, turi žinoti, kad kiekvienas jų piktavališkas veiksmas sulauks teisėto atsako“, – pridūrė Ukrainos prezidentas.
Maskvos meras Sergejus Sobianinas antradienį paryčiui pranešė, kad oro gynybos pajėgos atrėmė 20 sostinės link skridusių dronų ataką.
Krymo Maskvos paskirtas vadovas Sergejus Aksionovas antradienį pranešė, kad Ukraina antrą dieną iš eilės smogė simbolinę reikšmę turinčiam tiltui, jungiančiam aneksuotą Krymo pusiasalį su Rusija.
„Šiuo metu eismas sustabdytas“, – paskelbė jis socialiniame tinkle „Telegram“.