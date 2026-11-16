Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasi Ukrainos karinių oro pajėgų pranešimu „Telegram“ kanale.
„Raudonasis pavojaus lygis. Raginame miesto gyventojus eiti į artimiausias slėptuves“, – 23.26 val. „Telegram“ kanale paskelbė Kyjivo miesto karinė administracija.
Tuo metu oro pavojaus signalas buvo paskelbtas daugelyje Ukrainos regionų. Prieš tai Ukrainos karinės oro pajėgos įspėjo apie balistinių raketų panaudojimo grėsmę, o netrukus užfiksavo raketų paleidimus Kyjivo, Dnipro ir Zaporižės kryptimis.
Priešas sostinę atakavo balistinėmis raketomis
Sprogimai Kyjive ir Dnipre buvo girdimi maždaug 23.31 val. Zaporižėje garsūs sprogimai nugriaudėjo 23.20 val. ir dar kartą – 23.33 val.
Kol kas Kyjivo meras Vitalijus Klyčko patvirtino, kad priešas sostinę atakavo balistinėmis raketomis. Tuo metu Zaporižės srities gynybos tarybos pirmininko pavaduotojas Ivanas Fedorovas pranešė, kad į Zaporižę smogta mažiausiai šešis kartus, o apšaudymo metu buvo atakuojama kritinė infrastruktūra.
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