Rusija rengiasi smūgiui: Zelenskis įspėjo apie galimą pavojų

Apie tai valstybės vadovas pranešė savo kreipimesi, paskelbtame 1727-ąją karo dieną, rašo „Ukrinform“.
„Ir būtinai šiandien vakare, naktį bei visą rytojaus dieną prašau atkreipti dėmesį į perspėjimus apie raketų pavojų. Yra informacijos, kad rusai pasirengė smūgiui. Saugokite save“, – sakė V. Zelenskis.
Rusija sulauks atsako
Kartu jis pažymėjo, kad Rusija taip pat turėtų žinoti, jog „į kiekvieną jų blogį sulauksime teisingo atsako“.
Prezidentas nurodė, kad per gynybos ministro Jevhenijaus Chmaros pranešimą su juo aptarė Ukrainos tolimojo nuotolio smūgius Rusijos teritorijoje.
„Mūsų tolimojo nuotolio sankcijų planas turi būti įgyvendintas visas“, – pabrėžė prezidentas.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Ukrainos gynybos pajėgų daliniai lapkričio 15 dieną ir naktį į lapkričio 16-ąją smogė Ilskio naftos perdirbimo gamyklai, dviem naftos bazėms Rostovo srityje ir Rusijos kariuomenės vadavietėms.
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