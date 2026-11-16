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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys: Lietuva pasirengusi dalytis patirtimi mažinant energetinę priklausomybę nuo Rusijos

2026-11-16 16:24 / šaltinis: ELTA
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2026-11-16 16:24
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Lietuva pasirengusi dalytis patirtimi stiprinant energetinę ir ekonominę nepriklausomybę nuo Rusijos su Juodosios jūros, Pietų Kaukazo ir Centrinės Azijos regionų valstybėmis, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.

Kęstutis Budrys (Lukas Balandis/BNS)
GALERIJA (7)

Lietuva pasirengusi dalytis patirtimi stiprinant energetinę ir ekonominę nepriklausomybę nuo Rusijos su Juodosios jūros, Pietų Kaukazo ir Centrinės Azijos regionų valstybėmis, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.

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Taip jis kalbėjo pirmadienį Briuselyje vykusiame antrajame tarpregioniniame užsienio reikalų ministrų susitikime junglumo ir saugumo klausimais.

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Europos Sąjungos (ES) remiami tarpregioninio junglumo projektai turi būti nukreipti į Rusijos politinės ir ekonominės įtakos mažinimą, energetikos ir transporto jungčių, apeinančių agresorę Rusiją ir jos karo įgalintoją Baltarusiją, plėtrą,  bei prisidėti prie Juodosios jūros, Pietų Kaukazo ir Centrinės Azijos regionų šalių ekonominės ir energetinės nepriklausomybės. Lietuva yra pasirengusi dalintis savo įgyta patirtimi, kaip pasiekti absoliučią ekonominę ir energetinę nepriklausomybę nuo Rusijos“, – pranešime cituojamas K. Budrys.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kęstutis Budrys

Aptarė tarpregioninio saugumo klausimus

Lietuvos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad alternatyvios jungtys prisidėtų prie bendrų ES ir jos kaimynystėje esančių valstybių veiksmų užkertant kelią Rusijos bandymams išvengti jai taikomų sankcijų.

Pirmadienį vykusiame susitikime K. Budrys taip pat aptarė tarpregioninio saugumo klausimus, diskutavo apie kovos su Rusijos keliamomis hibridinėmis grėsmėmis priemones, demokratinę ir teisinę valstybės reformą Juodosios jūros, Pietų Kaukazo ir Centrinės Azijos regionų valstybėse.

Posėdyje be ES šalių užsienio reikalų ministrų taip pat dalyvavo Moldovos, Turkijos, Ukrainos, Pietų Kaukazo bei Centrinės Azijos šalių ministrai ir viceministrai.

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Z1000
Z1000
2026-11-16 16:45
Nu jo patirtis kaip mėnesį papūtus vejeliui išgyventi ne elektros daro įspūdį laidai nukirpti seniai nuo rusų o elektrą brangiausia eu zopoje čia tai jėga
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