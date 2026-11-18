„Aš galiu tik pasakyti, kalbėsimės su prezidentu, su ministru pirmininku dėl tolimesnių veiksmų“, – BNS trečiadienį Seime sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Taip jis kalbėjo komentuodamas praėjusią savaitę Užsienio reikalų ministerijoje (URM) vykusį Lietuvos ir Kinijos atstovų susitikimą.
Kęstutis Budrys tolesnius veiksmus dėl diplomatinio atstovavimo su Kinija aptarti žada su prezidentu
Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę teigė, kad sutarti su Pekinu dėl diplomatinio atstovavimo atkūrimo iki metų pabaigos yra realu.
Kaip rašė BNS, Lietuvos ir Kinijos santykiai pašlijo 2021 metais Vilniuje atidarius Taivaniečių atstovybę. Kitose šalyse tokios atstovybės vadinamos Taipėjaus vardu.
Dėl to Pekinas vienašališkai pažemino diplomatinį atstovavimą nuo ambasadorių iki laikinųjų reikalų patikėtinių lygio. Lietuvai atsisakius išduoti naujas akreditacijas Kinijos diplomatams, nuo pernai gegužės šalyje neliko nė vieno šios valstybės diplomato.
Praėjusią savaitę naujienų portalas „Delfi“ skelbė, kad URM rugsėjį pateikė Taivaniečių atstovybei prašymą pakeisti jos pavadinimą, mainais siūlydama keletą dvišalių ekonominių susitarimų ir specialaus pasiuntinio Taivanui pareigybę ministerijoje.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad pokalbiai šia tema vyko, tačiau ne ultimatumų kalba.
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