Gegužę ES jau skyrė „Temu“ 200 mln. eurų baudą už leidimą prekiauti nelegaliais produktais, įskaitant pavojingus žaislus kūdikiams ir brokuotus įkroviklius.
Dabar Europos Komisija (EK) pareiškė, kad „Temu“ pažeidžia dar daugiau Skaitmeninių paslaugų akto (SPA) taisyklių, nes nesiėmė „pagrįstų, proporcingų ir veiksmingų priemonių, kad sumažintų nelegalių prekių siūlymo riziką“.
„Temu“ teigė „su visa pagarba“ nesutinkanti su šia preliminaria EK pozicija.
Ši prekybos platforma yra populiari Europos Sąjungoje – 2023 metais žengusi į Bendrijos rinką, ji jau turi daugiau kaip 120 mln. vartotojų.
Pagal SPA baudos gali siekti iki 6 proc. visos bendrovės pasaulinės metinės apyvartos.
Antradienio išvados susijusios su priemonėmis, kurių „Temu“ imasi ES vartotojams apsaugoti, teigė vienas aukšto rango Europos pareigūnas. Tuo metu gegužę skirta bauda buvo susijusi su neatliktu tinkamu rizikos vertinimu, siekiant nustatyti platformos keliamus pavojus.
„Saugesnė internetinė erdvė“
ES teigimu, „Temu“ neturėjo veiksmingos kontrolės sistemos, leidžiančios patikrinti, ar prekės atitinka Bendrijos saugumo reikalavimus.
Prie didelės rizikos prekių kategorijų priskiriami žaislai, elektronika ir kosmetika.
Briuselis taip pat pabrėžė, kad „Temu“ sankcijų sistema nepakankamai atgraso: prekybininkai galėjo padaryti kelis rimtus pažeidimus – pavyzdžiui, pardavinėti saugos patikrų neatlaikiusias prekes – prieš platformai sustabdant jų parduotuvių veiklą.
ES priežiūros institucijos nustatė, kad „Temu“ moderavimo sistema neužkirto kelio nesaugių ir nelegalių prekių siūlymui vartotojams ir buvo labiau orientuota į pačios bendrovės taisyklių laikymąsi, o ne į prekių saugumą.
„Apsipirkimas internetu neturėtų reikšti rizikos įsigyti nelegalių ir nesaugių prekių“, – pranešime teigė už technologijų sritį atsakinga eurokomisarė Henna Virkkunen (Hena Virkunen).
„Preliminarios išvados dėl „Temu“ žymi dar vieną žingsnį kuriant saugesnę internetinę erdvę“, – pridūrė H. Virkkunen.
Mokesčiai mažoms siuntoms
SPA yra dalis plataus ES teisinių priemonių rinkinio, skirto didžiausių pasaulio internetinių parduotuvių, socialinių tinklų ir paieškos sistemų priežiūrai.
Dabar „Temu“ turi teisę susipažinti su ES dokumentais ir pateikti atsakymą raštu.
Bendrovė teigė, kad „daug investuoja į atitikties infrastruktūrą bei specialistus ir taiko kontrolės priemonių rinkinį, kuris veiksmingai mažina nelegalių prekių riziką“.
„Atidžiai išnagrinėsime preliminarias išvadas, pateiksime atsakymą ir toliau konstruktyviai bendradarbiausime su Komisija“, – nurodė ji.
2024 metais pradėtas tyrimas dėl „Temu“ yra vienas iš daugelio atliekamų pagal DSA, įskaitant tyrimus dėl Kinijos „AliExpress“ ir kinų įkurtos „Shein“.
Liepą ES skyrė 550 mln. eurų baudą „AliExpress“ dėl jos platformoje pardavinėjamų nelegalių prekių.
Vartotojai perka vis daugiau prekių iš ne ES šalių, dažnai viliojami mažesnių kainų, tačiau Briuselis griežtina mažų siuntų importo taisykles.
Pernai į bendriją atkeliavo beveik 6 mlrd. mažų siuntų, daugiausia iš Kinijos, palyginti su maždaug 4,6 mlrd. 2024 metais.
Šį mėnesį ES nustatė dviejų eurų aptarnavimo mokestį siuntoms iš ne ES šalių, praėjus vos keliems mėnesiams po trijų eurų mokesčio pigioms siuntoms įvedimo.
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