Trumpas atskleidė, kas dar gali prisijungti prie istorinio susitikimo Kinijoje

„Galbūt susitiksime ir su Kim Jong Unu“, – žurnalistams pareiškė D. Trumpas ir kartu pridūrė, kad Kinijos prezidentas Xi Jinpingas galėtų pakviesti Kim Jong Uną į Šendženą, kur lyderiai rinksis į Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo organizacijos (APEC) viršūnių susitikimą.
„Jis gali atvykti, nežinau. Tai priklauso nuo prezidento Xi“, – sakė D. Trumpas, kuris Šendžene turėtų dalyvauti istoriniame trišaliame susitikime su Xi Jinpingu ir Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
D. Trumpas rugpjūčio mėnesį buvo nurodęs, kad vėliau šiemet tikisi susitikti su Kim Jong Unu, vildamasis atkurti ryšį, kurį jis tvirtina užmezgęs su branduolinį ginklą turinčios Šiaurės Korėjos lyderiu per savo pirmąją kadenciją.
Iš pradžių Kim Jong Uną pašaipiai vadinęs „raketų žmogumi“, D. Trumpas su juo susitiko tris kartus: 2018 m. birželį Singapūre, 2019 m. vasarį Hanojuje ir tų pačių metų birželį Šiaurės Korėjoje, demilitarizuotoje zonoje.
D. Trumpas yra sakęs, kad jiedu „įsimylėjo“ apsikeitę „gražiais laiškais“, tačiau daug dėmesio sulaukę viršūnių susitikimai nedavė apčiuopiamų rezultatų sprendžiant branduolinį klausimą, o per antrąją D. Trumpo kadenciją lyderiai dar nebuvo susitikę.
Tuo metu JAV prezidentas pabrėžė savo trišalio susitikimo su Xi Jinpingu ir V. Putinu Šendžene svarbą. Tai bus pirmasis toks trijų šalių lyderių susitikimas.
„Turime galimybę daug ką pasiekti“, – žurnalistams teigė D. Trumpas.
„Tačiau gruodį, kaip žinote, Majamyje vyks G20 susitikimas, tad mūsų laukia daug labai svarbių susitikimų“, – dėstė jis.
Kinija pranešė, kad trys lyderiai aptars „taiką pasaulyje“.
„Nvidia“ ir Ukraina
Kremlius pareiškė, kad šio viršūnių susitikimo svarbą „sunku pervertinti“, ir pridūrė, jog taip pat derinamos atskiros V. Putino ir D. Trumpo derybos.
D. Trumpas nepatvirtino, ar atskirai susitiks su V. Putinu.
Europa ir Ukraina baiminasi galimo „naujosios Jaltos“ scenarijaus – tai nuoroda į 1945 m. Kryme vykusį Sovietų Sąjungos, Jungtinių Valstijų ir Jungtinės Karalystės lyderių susitikimą, kuriame Europa buvo padalyta į įtakos sferas, taip paruošiant dirvą Šaltajam karui.
Tuo metu D. Trumpas pridūrė, kad Filipinuose ketina pasakyti „svarbią kalbą“ ir aptarti ekonomiką su Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) lyderiais, o vėliau vykti į Kiniją.
Į kelionę JAV prezidentas kartu pasiėmė iždo sekretorių Scottą Bessentą ir prekybos sekretorių Howardą Lutnicką, nors pasirodė pranešimų apie jų nesutarimus dėl bendrovės „Nvidia“.
S. Bessentas sekmadienį paragino lustų gamybos milžinę paaiškinti, ar ji sąmoningai leido, kad pažangiausi jos dirbtinio intelekto lustai patektų į Kiniją, kilus skandalui dėl buvusio „Nvidia“ vadovo Jenseno Huango romano su moterimi, įtariama šnipinėjimu Pekinui.
S. Bessentas užsiminė apie su Singapūre įsikūrusia duomenų centrų bendrove „Megaspeed“ susijusias įmones. Šioje bendrovėje anksčiau dirbo tariama J. Huango partnerė Alice Huang.
Laikraštis „Financial Times“ pranešė, kad keturios federalinės agentūros ragino H. Lutnicko vadovaujamą Prekybos departamentą įtraukti „Megaspeed“ į juodąjį sąrašą, tačiau departamentas to nepadarė.
„Tiesą sakant, jų nuomonės skiriasi“, – atsakė D. Trumpas, naujienų agentūros AFP žurnalistui paklausus, ar S. Bessento ir H. Lutnicko santykiai tebėra geri. Jis pridūrė nesvarstantis galimybės pakeisti H. Lutnicką.
D. Trumpas taip pat užsiminė manantis, kad J. Huangas turėtų būti grąžintas į pareigas. Jis pareiškė, kad tai „tikrai nebūtų bloga mintis“, ir pridūrė, jog galbūt aptars „Nvidia“ klausimą su Xi Jinpingu.
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