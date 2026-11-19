Tai jis ketvirtadienį patvirtino susitikime su opozicine Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija, paklaustas, ar šis klausimas turėtų būti keliamas VGT.
„Taip, apie tą ir kalbu. Taip, turėsime daug platesniame rate dėl jo priimti sprendimą“, – kalbėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.
Jis teigė, kad VGT posėdis kol kas dėl to nėra numatytas.
„Nėra jokių jokioje linijoje ar takelyje terminų. Kai bus datos, kai bus sprendimai, tada informuosime“, – sakė K. Budrys.
Tikino, kad nėra įsikibęs posto
Be to, jis tvirtino, kad bandydamas atkurti diplomatinius santykius su Kinija nesiekia bet kokia kaina likti pareigose.
„Žinoma, kad ne“, – nurodė K. Budrys, susitikime konservatorių partijos pirmininko Lauryno Kasčiūno paklaustas, ar siekis išlaikyti poziciją jį motyvuoja priimti tam tikrus sprendimus dėl Kinijos.
Pasak ministro, vien toks klausimas rodo, jog konservatorių lyderis netinkamai interpretuoja jo veiklą.
„Jeigu suplakate tai, ką įvardiju – principus, kuriais vadovaujuosi savo veikloje, tai, dėl ko visa diplomatinė tarnyba šiuo įtempčiausiu metu dirba, ne šituo klausimu, kuris joks nėra mums prioritetas, na, tai čia jūsų interpretavimas“, – teigė K. Budrys.
Kaip rašė BNS, Lietuvos ir Kinijos santykiai pašlijo 2021 metais Vilniuje atidarius Taivaniečių atstovybę. Kitose šalyse tokios atstovybės vadinamos Taipėjaus vardu.
Dėl to Pekinas vienašališkai pažemino diplomatinį atstovavimą nuo ambasadorių iki laikinųjų reikalų patikėtinių lygio. Lietuvai atsisakius išduoti naujas akreditacijas Kinijos diplomatams, nuo pernai gegužės šalyje neliko nė vieno šios valstybės diplomato.
Praėjusią savaitę galimybes atkurti santykius Vilniuje aptarė Lietuvos ir Kinijos diplomatai.
Taip pat praėjusią savaitę naujienų portalas „Delfi“ skelbė, kad Užsienio reikalų ministerija rugsėjį pateikė Taivaniečių atstovybei prašymą pakeisti jos pavadinimą, mainais siūlydama keletą dvišalių ekonominių susitarimų ir specialaus pasiuntinio Taivanui pareigybę ministerijoje.
K. Budrys anksčiau sakė, kad pokalbiai šia tema vyko, tačiau ne ultimatumų kalba.
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