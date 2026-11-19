Kaip ketvirtadienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Helsinkyje vykusiame susitikime taip pat kalbėta apie galimą gamybos technologijų perdavimą Lietuvos įmonėms bei ilgalaikį bendradarbiavimą šarvuočių techninės priežiūros, remonto ir atsarginių dalių tiekimo srityse.
„Lietuva nori būti ne tik modernios karinės technikos pirkėja, bet ir aktyvi jos gamybos grandinės dalyvė. Mūsų tikslas – kad kuo daugiau kuriamos ekonominės vertės liktų Lietuvoje: augtų vietos įmonės, būtų perduodamos technologijos, kuriamos kvalifikuotos darbo vietos“, – pranešime cituojamas E. Grikšas.
Pasak ministro, Suomijos bendrovei pasiūlyta apsvarstyti ilgalaikės partnerystės su Lietuvos gynybos pramonės įmonėmis galimybes.
Savo ruožtu „Patria“ vadovas P. Routila teigė, kad susitikimo metu aptartos tolesnio Lietuvos ir Suomijos bendradarbiavimo kryptys.
„Po šio susitikimo matome aiškias tolesnio bendradarbiavimo kryptis ir bendrą viziją gynybos inovacijų plėtrai regione“, – sakė jis.
Ministerijos teigimu, Lietuva siekia didesnio vietos įmonių įsitraukimo į tarptautines gynybos pramonės tiekimo grandines.
Vizito Helsinkyje metu E. Grikšas taip pat susitiko su tarptautinio verslo ir technologijų sektoriaus atstovais, aptarė investicijų į Lietuvą galimybes bei dalyvavo technologijų renginyje „Slush“.