Seimas priėmė svarstyti Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo, Advokatūros įstatymo ir Juridinių asmenų nemokumo įstatymų pakeitimų projektus, kurie sudarytų palankesnes sąlygas verslui naudotis kapitalo rinkos finansavimu ir stiprinti investuotojų apsaugą, antradienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija.
„Inicijuojame pakeitimus, kurie ne tik didins investuotojų, ypač smulkiųjų, apsaugą, bet ir skatins konkurenciją, išplės paslaugų pasirinkimą bei padidins jų prieinamumą. Tai svarbūs žingsniai kuriant patikimą, skaidrią ir investuotojų pasitikėjimą stiprinančią Lietuvos kapitalo rinką, kuri padėtų verslui lengviau pritraukti finansavimą ir augti“, – pranešime teigė ministras Edvinas Grikšas.
Štai kas vyktų priėmus pataisas
Priėmus pataisas būtų sudaryta galimybė obligacijų savininkų patikėtiniais skirti ne tik auditorius, finansų maklerius ir nemokumo administratorius, bet ir reikalavimus atitinkančius advokatus. Jie galėtų atstovauti obligacijų pirkėjams, rūpintis palūkanų išmokėjimu arba šių vertybinių popierių išpirkimu laiku.
Pakeitimais taip pat siekiama sustiprinti investuotojų apsaugą įmonės restruktūrizavimo ar bankroto atveju – pagal juos patikėtinis ir toliau atstovautų obligacijų savininkams, kas padėtų smulkiesiems investuotojams, nes jiems nereikėtų patiems spręsti sudėtingų teisinių klausimų ir ginti savo interesų nemokumo proceso metu.
Jo metu taip pat trumpinami ir obligacijų savininkų susirinkimų sušaukimo terminai ir nustatoma aiškesnė patikėtinio būtinųjų išlaidų kompensavimo tvarka. Be to, tikslinamos atsiskaitymo su investuotojais taisyklės, kai obligacijos yra užtikrintos įkeitimu ar hipoteka.
Aiškiau nustatomi ir patikėtiniams keliami profesinės patirties, kvalifikacijos, nepriekaištingos reputacijos ir nepriklausomumo reikalavimai. Numatomos papildomos interesų konfliktų prevencijos priemonės, tikslinamos patikėtinio funkcijos ir įgaliojimai nemokumo metu.