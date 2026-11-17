Už tai numatantį projektą balsavo 80 parlamentarų, susilaikiusiųjų ir balsavusiųjų prieš – nebuvo.
Galės naudotis specialiomis sąlygomis ar lengvatomis
Su šiomis kortelėmis Lietuvoje gyvenantys asmenys su negalia, nuvykę į kitas Europos Sąjungos (ES) valstybes, galės naudotis asmenims su negalia taikomomis specialiosiomis sąlygomis ar lengvatomis – nuolaidomis, atleidimu nuo mokesčių ar rinkliavų, įskaitant automobilio statymo mokestį.
Be to, atitinkamai kitų ES valstybių išduotų šių kortelių turėtojai, atvykę į Lietuvą, galės naudotis šalyje asmenims su negalia taikomomis specialiosiomis sąlygomis ar lengvatomis.
Tai numatančioms pataisoms lapkričio pradžioje pritarė Vyriausybė.
Pagal siūlomus pakeitimus, kortelės būtų išduodamos nemokamai, asmeniui pasirenkant fizinę arba skaitmeninę jų formą. Europos asmens su negalia kortelę galėtų gauti asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 proc. ir mažesnis dalyvumo lygis. Sunkų neįgalumo arba 0–25 proc. dalyvumo lygį turinčių asmenų kortelėse būtų žymuo „A“, nurodantis didesnės pagalbos poreikį.
Taip pat numatoma atsisakyti reikalavimo turėti vairuotojo pažymėjimą norint gauti asmens su negalia automobilio statymo kortelę asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc. dalyvumo lygis.
Tai numatančias ES direktyvos nuostatas numatoma pradėti taikyti nuo 2028 m. birželio 5 dienos, o automobilio statymo kortelių išdavimo kriterijų pakeitimus – nuo 2027 metų.
Šiuo metu ES valstybės narės turi skirtingą negalios nustatymo sistemą bei specialiųjų sąlygų ir lengvatų sistemą, taip pat nėra įtvirtinto bendro ES asmens su negalia dokumento (kortelės, pažymėjimo), kuriuo būtų pripažįstamas negalios statusas tarp valstybių narių.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.