Vienas svarbiausių pakeitimų – galimybė obligacijų savininkų patikėtiniais skirti ne tik auditorius, finansų maklerius ir nemokumo administratorius, bet ir nustatytus reikalavimus atitinkančius advokatus.
„Dedame pastangas, kad paskatintume Lietuvos verslo augimą ir pritrauktume daugiau investicijų. Todėl inicijuojame pakeitimus, kurie ne tik didins investuotojų, ypač smulkiųjų, apsaugą, bet ir skatins konkurenciją, išplės paslaugų pasirinkimą bei padidins jų prieinamumą. Tai svarbūs žingsniai kuriant patikimą, skaidrią ir investuotojų pasitikėjimą stiprinančią Lietuvos kapitalo rinką, kuri padėtų verslui lengviau pritraukti finansavimą ir augti“, – pranešime cituojamas E. Grikšas.
Ministerija: tai padėtų smulkiesiems investuotojams
Pakeitimais taip pat siekiama sustiprinti investuotojų apsaugą įmonės restruktūrizavimo ar bankroto atveju. Numatyta, kad patikėtiniai ir toliau atstovautų obligacijų savininkams – pateiktų jų reikalavimus, galėtų jų vardu dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir informuotų apie proceso eigą.
Ministerijos teigimu, tai padėtų smulkiesiems investuotojams, nes jiems nereikėtų patiems spręsti sudėtingų teisinių klausimų ir ginti savo interesų nemokumo proceso metu.
Taip pat siūloma trumpinti obligacijų savininkų susirinkimų sušaukimo terminus, nustatyti aiškesnę patikėtinio būtinųjų išlaidų kompensavimo tvarką bei patikslinti atsiskaitymo su investuotojais taisykles, kai obligacijos yra užtikrintos įkeitimu ar hipoteka.
Pakeitimais siūloma aiškiau nustatyti ir patikėtiniams keliamus profesinės patirties, kvalifikacijos, nepriekaištingos reputacijos ir nepriklausomumo reikalavimus. Taip pat numatomos papildomos interesų konfliktų prevencijos priemonės, tikslinamos patikėtinio funkcijos ir įgaliojimai bendrovės nemokumo proceso metu.
Įstatymų pataisas parengė EIM ir Finansų ministerija. Seimui pateikti Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo, Advokatūros įstatymo ir Juridinių asmenų nemokumo įstatymų pakeitimų projektai.
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