„Gynybos inovacijų pramonėje mes turime žaliojo koridoriaus iniciatyvą, kuri pritaikyta ir „Rheinmetall“ (Vokietijos gynybos pramonės milžinei, statančiai amunicijos gamyklą Radviliškio rajone – BNS). Iš esmės trumpinamos administracinės procedūros siekiant įsikurti – horizontaliai galima pradėti statybas ir tvarkyti statybos leidimo dokumentus. Tokį pilotinį atvejį turime – „Rheinmetall“ Baisogaloje ir „Mach Industries“ būtent tą patį pritaikytume irgi“, – BNS teigė Edvinas Grikšas.
„Esame pateikę visas mūsų vertės pasiūlymo sąlygas, nes Lietuva tikrai yra viena konkurencingiausių valstybių kurtis, ypač gynybos inovacijų pramonei, kai turime ir žaliąjį koridorių, turime kitus iniciatyvinius dalykus“, – pridūrė jis.
Ministras teigė, kad siekiant pritraukti „Mach Industries“ investicijų JAV startuoliui siūlomos tokios pat sąlygos, kaip ir daugumai kitų vietos ar užsienio investuotojų, atitinkančių stambaus projekto arba strateginio projekto statusą.
E. Grikšas antrinės įmonės įsteigimą Lietuvoje įvertino kaip pozityvų žingsnį.
„Viskas yra derybų procese. Labai džiugu, kad postūmis yra – savo atstovybę jie čia atidarė. Tikrai rimtas yra dairymasis į Lietuvą. Iš savo pusės mes irgi stengiamės, kad jie pasirinktų Lietuvą“, – kalbėjo ministras.
Anot jo, „Mach Industries“ yra vienas sparčiausiai augančių JAV startuolių: „Mūsų siekis, kad tokio lygio kompanijos, kaip „Mach Industries“, ateitų į Lietuvą, investuotų, čia gamintų, nes jie yra vienas iš sparčiausiai augančių startuolių – jau pasiekė vienaragio lygį.“
E. Grikšas teigė kol kas negalintis pasakyti, ką konkrečiai „Mach Industries“ gamintų Lietuvoje: „Diskusijų yra, bet nėra detalumų, kas būtent galėtų būti Lietuvoje.“
Ministras taip pat nekomentavo, kurioje vietoje „Mach Industries“ galėtų statyti gamyklą.
„Turim susitarimą, kad jie ieškos galimybės investuoti į Lietuvą. Šiandien tiek“, – paklaustas, kur įsikurtų JAV kapitalo įmonė, sakė jis.
JAV įmonė savo planų Lietuvoje kol kas nekomentuoja – „Mach Industries“ rinkodaros ir komunikacijos vadovė Tamara Diller (Diler) neatsakė į BNS klausimus, ar įmonė planuoja statyti gamyklą Lietuvoje ir kokios apimties būtų jos investicijos.
Kaip rašė BNS, „Mach Industries“ Vilniuje įkūrė antrinę įmonę „Mach Industries Lithuania“, jos vadovu paskirtas „Mach Industries“ įkūrėjas ir vadovas Ethanas Thorntonas (Itanas Torntonas).
„Investuok Lietuvoje“ BNS pirmadienį patvirtino, kad su „Mach Industries“ vyksta konsultacijos ir susitikimai dėl investicijų.
E. Grikšas rugsėjo pabaigoje skelbė, kad susitarimas su „Mach Industries“ leistų Lietuvoje gaminti gynybos sistemas ir atvertų daugiau galimybių šalies inžinieriams bei tiekėjams, o tai stiprintų Lietuvos ir NATO rytinio flango pajėgumus bei padėtų Ukrainai gintis.
E. Grikšas bei krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas rugsėjo pabaigoje JAV pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su „Mach Industries“ dėl bendrovės plėtros Lietuvoje.
R. Kaunas tuomet sakė, kad „Mach Industries“ kuria dronų ir žvalgybos pajėgumus, todėl Lietuva dės pastangų, kad įmonė Lietuvoje gamintų dronų sistemas.
Skelbta, kad „Mach Industries“ kuria pažangias nepilotuojamas aviacijos, kosmoso ir gynybos sistemas bei jų masinei gamybai reikalingą infrastruktūrą. Vieną jų – autonominę vertikalaus kilimo ir tūpimo platformą „Viper“ – bendrovė jau pademonstravo per pratybas Rūdninkų kariniame poligone.
Pernai birželį skelbta, kad „Mach Industries“ svarsto plėtrai į Europą rinktis Lietuvą ir čia įkurti gamyklą.
„Mach Industries“ rugsėjį pranešė, kad C serijos finansavimo pratęsimo etape pritraukė 600 mln. JAV dolerių (544 mln. eurų šios dienos kursu) kapitalo, o įmonės vertė padidėjo du kartus iki 3,7 mlrd. JAV dolerių (3,36 mlrd. eurų).