„Pirmą 2026 metų pusmetį (...) patvirtinti investiciniai projektai sukurs 700 mln. eurų bendros vertės (investicijų į ilgalaikį turtą – BNS). Tad metų gale jau sparčiai artėjame link milijardo“, – antradienį Seime teigė ministras.
Šalyje įgyvendinama daugiau nei 30 didelių investicinių projektų
Pasak jo, šiuo metu Lietuvoje įgyvendinamas 31 didelis investicinis projektas.
„Jų (visų iki šiol didelio projekto statusą gavusių investicijų – BNS) bendra vertė siekia beveik 2,5 mlrd. eurų. Planuojama sukurti pusseptinto tūkstančio darbo vietų. Šie rezultatai rodo, kad investicijų pritraukimas yra ne vienkartinis veiksmas, o nuoseklus darbas su investuotojais, savivaldybėmis, infrastruktūros valdytojais ir kitomis institucijomis“, – parlamentarams teigė E. Grikšas.
Investicijų skatinimo agentūra „Investuok Lietuvoje“ vėliau BNS patikslino, kad ministras čia kalbėjo apie visų Lietuvoje iki šiol didelio projekto statusą gavusių investicijų sukurtas investicijas į ilgalaikį turtą – jų bendra vertė siekia 2,31 mlrd. eurų, jos sukūrė 6049 darbo vietas.
E. Grikšo teigimu, įgyvendintas siekis, kad bent 30 proc. investicijų pasiektų regionus.
„Šiemet jau ir viršijame šį procentą – į regionus nukreipta 43 proc. investicijų. Tai reiškia daugiau galimybių žmonėms gyventi, dirbti ir kurti savo ateitį ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose“, – tvirtino ministras.
Anot jo, gynybos ir saugumo inovacijoms bei strateginiams ES projektams Lietuvos verslui bus skiriama iki 150 mln. eurų subsidijų.