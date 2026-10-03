Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“

Titas Krapikas atrėmė baudinį ir šventė pirmą sezono pergalę

2026-10-03 21:53 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-03 21:53
Pridėkite kaip šaltinį Google

Italijos „Serie C“ lygoje šeštadienį vartininkas Titas Krapikas sužaidė puikias rungtynes. Nors lietuvis įvartį praleido rungtynių pabaigoje, jam šiose rungtynėse pavyko atremti keturis varžovų smūgius, o tarp jų buvo ir 11 metrų baudinys pirmojo kėlinio pabaigoje.

Titas Krapikas | Klubo nuotr.

Italijos „Serie C“ lygoje šeštadienį vartininkas Titas Krapikas sužaidė puikias rungtynes. Nors lietuvis įvartį praleido rungtynių pabaigoje, jam šiose rungtynėse pavyko atremti keturis varžovų smūgius, o tarp jų buvo ir 11 metrų baudinys pirmojo kėlinio pabaigoje.

REKLAMA
0

Galiausiai T. Krapiko ginamas „Sambenedettese“ klubas išvykoje 3:1 įveikė „Grosseto“ ekipą. Lietuvis šių rungtynių 89 minutę buvo įspėtas geltona kortele.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ši pergalė buvo pirmoji T. Krapiko klubui šiame sezone ir po jos „Sambenedettese“ klubas su 5 taškais rikiuojasi 17 vietoje.

REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtoje Ispanijos lygoje vartininkas Ernestas Juškevičius žaidė startinėje „Lorca Deportiva“ klubo sudėtyje ir praleido du įvarčius, o jo ekipa svečiuose 1:2 pralaimėjo „Castellon“ B ekipai.

REKLAMA

Šiaurės Airijos „Premier“ lygoje puolėjas Nedas Mačiulaitis žaidė nuo 84 minutės, o jo ginamas „Carrick Rangers“ klubas namuose 4:0 sutriuškino „Crusaders“ futbolininkus.

Kosove vartininkas Ovidijus Šiaulys išlaikė „Ferizaj“ klubo vartus sausus bei padėjo jam išvykoje sužaisti lygiosiomis 0:0 su „Ramiz Sadiku“ klubu.

Belgijos moterų lygoje Rimantė Jonušaitė žaidė startinėje Briuselio „Anderlecht“ klubo sudėtyje, bet jos ekipa išvykoje 1:3 pralaimėjo „Club Brugge“ merginoms.

Prancūzijos moterų lygoje Liucija Vaitukaitytė liko ant „Nantes“ klubo suolo, o jos ekipa namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Montpellier“ ekipa.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Motiejus Šapola | Klubo nuotr.
Motiejus Šapola šventė pergalę Italijoje, Kosove ir Ispanijoje – sausi Lietuvos vartininkų vartai
Titas Krapikas | Klubo nuotr.
Italijoje – Tito Krapiko klubo pralaimėjimas
Lukas Michelbrink | Klubo nuotr.
Vokietijoje – Michelbrink klubo lygiosios, Kroatijoje – Lasicko klubas sutriuškino „Hajduk“, o Slovėnijoje – lietuviškasis „Celje“ prarado taškus
Gvidas Gineitis | Klubo nuotr.
Gineitis pirmą kartą šiame sezone liko ant suolo, Vorobjovas šventė pirmą sezono pergalę, o Jonušaitė pelnė įvartį Belgijoje

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų