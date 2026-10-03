Titas Krapikas atrėmė baudinį ir šventė pirmą sezono pergalę

Galiausiai T. Krapiko ginamas „Sambenedettese“ klubas išvykoje 3:1 įveikė „Grosseto“ ekipą. Lietuvis šių rungtynių 89 minutę buvo įspėtas geltona kortele.
Ši pergalė buvo pirmoji T. Krapiko klubui šiame sezone ir po jos „Sambenedettese“ klubas su 5 taškais rikiuojasi 17 vietoje.
Ketvirtoje Ispanijos lygoje vartininkas Ernestas Juškevičius žaidė startinėje „Lorca Deportiva“ klubo sudėtyje ir praleido du įvarčius, o jo ekipa svečiuose 1:2 pralaimėjo „Castellon“ B ekipai.
Šiaurės Airijos „Premier“ lygoje puolėjas Nedas Mačiulaitis žaidė nuo 84 minutės, o jo ginamas „Carrick Rangers“ klubas namuose 4:0 sutriuškino „Crusaders“ futbolininkus.
Kosove vartininkas Ovidijus Šiaulys išlaikė „Ferizaj“ klubo vartus sausus bei padėjo jam išvykoje sužaisti lygiosiomis 0:0 su „Ramiz Sadiku“ klubu.
Belgijos moterų lygoje Rimantė Jonušaitė žaidė startinėje Briuselio „Anderlecht“ klubo sudėtyje, bet jos ekipa išvykoje 1:3 pralaimėjo „Club Brugge“ merginoms.
Prancūzijos moterų lygoje Liucija Vaitukaitytė liko ant „Nantes“ klubo suolo, o jos ekipa namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Montpellier“ ekipa.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.