Dviem sudėtimis žaidęs „Žalgiris“ kontrolinėse rungtynėse pralaimėjo „Panevėžiui“

Pirmame kėlinyje iniciatyvą atkarpomis perimdavo tik žalgiriečiai, tiek panevėžiečiai. Poros dėkingų galimybių „Panevėžio“ gretose nerealizavo Salomonas Kouadio, taip pat nepasižymėjo Ernestas Burdzilauskas bei Parfait Bizoza. Vartų stačiakampį šį kartą gynęs Liudvikas atrėmė dvi varžovų atakas, kartą „Žalgirio“ futbolininkas pasiuntė kamuolį į virpstą.
Po pertraukos Vilniaus ekipa turėjo dvi geras galimybes išsiveržti į priekį. Sykį Strahinja Kerkezas, būdamas ant vartų linijos, išmušė į tuščius vartus skriejusį kamuolį, kitame epizode, suklydus L. Valiui, „Panevėžio“ gretose sėkmingai sužaidė P. Bizoza.
62-ąją minutę po keitimo aikštėje pasirodęs Jerome‘as Simonas pasinaudojo varžovų klaida bei pelnė įvartį. „Žalgiris“ siekė atstatyti pusiausvyrą, tačiau 88-ąją minutę neapsigynė nuo kontratakos – taikliai kamuolį į vartus nukreipė peržiūroje dalyvaujantis futbolininkas.
„Panevėžio“ starto sudėtis: Liudvikas Valius, Rokas Rasimavičius, Seydina Keita, Strahinja Kerkezas, Joelis Bopesu, Matas Ramanauskas, Parfait Bizoza, Salomonas Kouadio, Ernestas Burdzilauskas, Isaacas Asante, Nauris Petkevičius.
Po keitimo į aikštę žengė: Justinas Januševskis, Lovro Grajfoneris, Jerome‘as Simonas, Ernestas Veliulis, Oleksandras Kurcevas ir du peržiūroje dalyvaujantys futbolininkai.
„Žalgirio“ starto sudėtis: Vincentas Šarkauskas, Dominikas Franke, Petaras Bosančičius, Danny Lupano, Klaudijus Upstas, Jurijus Kendyšas, Ovidijus Verbickas, Nemanja Mihajlovičius, Paulius Golubickas, Bryanas Teixeira, Stanislavas Bilenkis.
Antrajame kėlinyje žaidė: Carlosas Olsesas, Deividas Šešplaukis, Sidoine’as Fogning’as, Younnas Zahary, Grigore Turda, Marko Capanas, Ovidijus Verbickas (Ousmane’as Seckas), Gustas Jarusevičius, Nikola Petkovičius (Danielius Velička), Liviu Antalis, Matas Vareika.
Artimiausias TOPLYGOS rungtynes „Panevėžys“ žais spalio 17 dieną, šeštadienį. Mačo pradžia „Aukštaitijos“ stadione su Gargždų „Banga“ – 14.15 val.
Kitas rungtynes „Žalgiris“ žais spalio 10 d. Toplygoje namuose prieš Marijampolės „Sūduvos“ komandą.
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