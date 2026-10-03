Milda Liužinaitė pasitinka istorinį testą: „Eisime į rungtynes aukštai pakeltomis galvomis“

Jau kitą penktadienį Lietuvos moterų rinktinė Dariaus ir Girėno stadione priims pasaulio moterų futbolo elitui priskiriamą Švedijos rinktinę.
Įėjimas į rungtynes bus nemokamas, sirgaliams tiesiog reikės atsiimti nemokamą kvietimą kakava.lt sistemoje.
Prieš moterų rinktinės stovyklą buvo surengta spaudos konferencija, kurioje mintimis apie laukiantį iššūkį pasidalino ir moterų rinktinės kapitonė Milda Liužinaitė.
Jos teigimu, nors laukianti kova ir bus itin sunki, rinktinė tiki savo jėgomis ir viliasi favoritėms laikomoms švedėms duoti kovą ir nesudėti ginklų anksčiau laiko.
„Savivertę ir tikėjimą turime turėti visada, nesvarbu, prieš ką žaidžiame – ar prieš Lichtenšteiną, ar prieš tokią komandą, kaip Švediją.
Žinojome, kad galime [laimėti grupę ir žengti tolyn – red.]. Pagaliau laimėjome grupę ir manau, kad tai yra saldus daugelio metų darbo vaisius, to darbo, kurį įdėjo žaidėjos ir trenerių štabas“, – apie nueitą kelią kalbėjo futbolininkė.
Jos teigimu, laukiančioje kovoje lietuvaičių neslėgs joks spaudimas, tad jos į aikštę eis mėgautis patirtimi su Europos elitu.
„Eisime į rungtynes aukštai pakeltomis galvomis. Faktas, tai nereiškia, kad dabar jaučiamės galinčios lengvai nuversti kalnus, tikrai žinome savo lygį ir žinome jų. Bet reikia drąsiai eiti į aikštę, o ten jau pamatysime, ką galime padaryti“, – akcentavo ilgametė rinktinės narė.
Rinktinei papildomu stimulu taps ir galimybė pirmą kartą sužaisti atnaujintame Dariaus ir Girėno stadione Kaune.
„Svarbu, kad federacija suteikė galimybę žaisti tokiame stadione. Suprantame, kad tai nėra siekiamybė kiekvienose rungtynėse žaisti tokiame stadione, kai neturime tiek žiūrovų. Geriau žaisti mažesniame stadione, kur 500 sirgalių gali būti arčiau ir kurti artimesnį ryšį, nei žaisti dideliame, kur jie išsibarstę.
Šios rungtynės prieš Švediją yra istorinis pasiekimas, kurį pasiekė mūsų moterų rinktinė, todėl tai yra padėka, kad galime čia žaisti. Atnaujintame Dariaus ir Girėno stadione dar nesame žaidusios, todėl tai bus papildoma motyvacija“, – neslėpė M. Liužinaitė.
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Moterų rinktinės spalio mėnesio grafikas:
Spalio 9 diena (penktadienis)
19.05 val. Lietuva – Švedija
Spalio 13 diena (antradienis)
20.00 val. Švedija – Lietuva
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