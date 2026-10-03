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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Dvi Lietuvos teisėjų brigados darbuosis UEFA tautų lygos susitikimuose

2026-10-03 13:18 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-03 13:18
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Tęsiasi daugiau nei dvi savaitės trunkanti ir UEFA tautų lygos rungtynėms skirta rinktinių pertrauka, o dvejoms rungtynėms ateinančiomis dienomis vadovaus Lietuvos teisėjai.

Donatas Rumšas ir Manfredas Lukjančukas | Organizatorių nuotr.

Tęsiasi daugiau nei dvi savaitės trunkanti ir UEFA tautų lygos rungtynėms skirta rinktinių pertrauka, o dvejoms rungtynėms ateinančiomis dienomis vadovaus Lietuvos teisėjai.

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Jau antrojo paskyrimo šio lango metu sulaukė Donato Rumšo vadovaujama teisėjų brigada. Prieš keletą dienų vadovavę Portugalijos ir Velso rungtynėms, dabar lietuviai keliaus į Eindhoveną ir vadovaus Nyderlandų ir Serbijos rinktinių susitikimui.

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Šioje dvikovoje pagrindiniam aikštės teisėjui D. Rumšui talkins asistentai Aleksandras Radiušas ir Dovydas Sužiedėlis, rezervinis teisėjas Robertas Šmitas bei AVAR arbitras Orestas Abramavičius.

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Šis susitikimas spalio 4 dieną (sekmadienį) „Philips“ stadione prasidės 21.45 val. Olandai per tris jau žaistus mačus surinko penkis taškus ir A2 grupėje užima antrą vietą, tuo tarpu serbai pralaimėjo visas trejas žaistas rungtynes ir grupėje rikiuojasi ketvirti.

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Tarptautinis paskyrimas šiame lange laukia ir Manfredo Lukjančuko bei jo brigados.

Ši brigada keliaus į Podgoricą ir pirmadienio vakarą vadovaus Juodkalnijos ir Armėnijos rinktinių rungtynėms.

M. Lukjančukas darbuosis su asistentais Mangirdu Mirausku ir Aleksandru Stepanovu, rezerviniu teisėju Mindaugu Jackumi bei VAR teisėju Donatu Šimėnu.

Ši dvikova pirmadienį Podgoricos miesto stadione taip pat prasidės 21.45 val. Abi komandos žaidžia C2 grupėje, ten juodkalniečiai šiuo metu yra laimėję visas trejas žaistas rungtynes ir su devyniais taškais yra pirmi, armėnai per tris mačus iškovojo vieną pergalę ir yra treti.

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