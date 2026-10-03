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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Jannikas Sinneris paskelbė skaudžią žinią: į kortą Šanchajuje negrįš

2026-10-03 16:03 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-03 16:03
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Pirmoji pasaulio raketė Jannikas Sinneris dėl kelio traumos pasitraukė iš spalio 7 dieną prasidėsiančio ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ turnyro.

Jannikas Sinneris | „Stop“ kadras

Pirmoji pasaulio raketė Jannikas Sinneris dėl kelio traumos pasitraukė iš spalio 7 dieną prasidėsiančio ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ turnyro.

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J. Sinneris į kortą negrįžta nuo liepos, kai triumfavo Vimbldono turnyre. Po pergalės Londone italas dėl kelio traumos praleido visą Šiaurės Amerikos kietosios dangos turnyrų sezoną, įskaitant „US Open“, taip pat nevyko į ATP 500 serijos turnyrą Pekine (Kinija).

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„Deja, šiemet negalėsiu žaisti „Rolex Shanghai Masters“, nors labai to tikėjausi. Man visada patiko žaisti prieš Šanchajaus sirgalius ir labai apgailestauju, kad kitą savaitę to padaryti nepavyks. Ačiū už visą jūsų palaikymą. Tikiuosi su jumis pasimatyti kitais metais“, – šeštadienį socialiniuose tinkluose paskelbė J. Sinneris.

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Šanchajuje italas triumfavo 2024 metais. Tuomet finale jis įveikė Novaką Djokovičių.

Šių metų „Rolex Shanghai Masters“ turnyras vyks spalio 7–18 dienomis. Jame varžysis keturiskart Šanchajaus turnyro čempionas N. Djokovičius, Alexanderis Zverevas, Carlosas Alcarazas, Benas Sheltonas, Felixas Auger-Aliassime, Daniilas Medvedevas, Flavio Cobolli, titulą ginsiantis Valentinas Vacherot ir kiti.

J. Sinneris šiemet yra pelnęs 800 reitingo taškų mažiau nei A. Zverevas, tad italui bus sunku išlaikyti pirmą poziciją reitinge iki metų pabaigos.

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