„Double Dunk“: sezono pradžios staigmenos, buksuojanti „Real“ ir Jameso trauma

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis. Kiekvieną savaitę jie aptars visus Eurolygos mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.
Kalbėta apie Eurolygos dvigubos savaitės įvykius, kurios komandos sezono starte stebina labiausiai, o kurios – nuvilia: Madrido „Real“ krizė, permainų kvapas Tel Avive, trenerio ranka Stambulo „Bešiktaš“ komandoje, keista Milano „Armani Olimpia“, Vilerbano ASVEL su gynybos skylėmis, Georgios Bartzoką įsiutinę Bolonijos „Virtus“, Mike‘o Jameso skaudi trauma, pakilimo takas Atėnų „Panathinaikos“ ir ko Kauno „Žalgiriui“ tikėtis iš Barselonos „Barcelona“ ekipos.
00:00 – kas laimėjo prizą
02:28 – buksuojanti „Real“
11:50 – bręsta pirmas atleidimas?
14:58 – juntama trenerio ranka
21:18 – šventė Vitorijoje ir nuvilianti „Armani Olimpia“
27:50 – dvi ASVEL gynybos skylės
32:50 – G.Bartzoką įsiutinęs „Virtus“ šventimas
38:20 – didžiausia sezono starto staigmena
44:58 – tikėjimas T.Carteriu ir M.Jameso pamaina
51:30 – M.Binghamas ir taktinė Šaro dvikova su X.Pascualiu
1:01:20 – PAO visus pervažiuoja
1:04:50 – ko tikėtis „Žalgiriui“ iš „Barcos“
1:09:40 – turo spėjimai
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