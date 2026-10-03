Rokas Baciuška – keturiskart pasaulio čempionas: „Titulas keliauja namo“

2022 ir 2023 metais R. Baciuška laimėjo SSV kategorijoje, 2024-aisiais tapo „Challenger“ čempionu, o šiemet titulų kolekciją papildė pergale „Stock“ įskaitoje. Ketvirtąjį titulą 26 metų tauragiškis iškovojo debiutiniame sezone su „Defender D7X-R“ automobiliu.
„Šis ralis buvo labai sunkus. Viskas galėjo išsprūsti iš rankų, bet galiausiai esame finiše, „Defender“ yra finiše, o titulas – mūsų rankose. Labai smagu. Titulas keliauja namo“, – po finišo sakė R. Baciuška.
Čempionu šturmanų įskaitoje tapo ir O. Vidalis. Ispanui tai antrasis W2RC titulas – pirmąjį jis kartu su R. Baciuška iškovojo 2023 metais SSV kategorijoje.
Nuo Dakaro pergalės iki išbandymų Maroke
Sezoną lietuvio ir ispano ekipažas pradėjo pergale Dakaro ralio „Stock“ klasėje. Portugalijoje ir Argentinoje jie finišavo antri, o į Maroką atvyko pirmaudami čempionate. Ankstesnėse lenktynėse sukauptas taškų rezervas tapo ypač svarbus, kai paskutinis komandos sezono startas virto rimtu išbandymu.
Pirmąją dieną ekipažas kopose prarado visų varančiųjų ratų pavarą, o antrajame etape, iki finišo likus maždaug 40–50 kilometrų, sustojo dėl važiuoklės gedimo. Automobilį pavyko sutvarkyti savo jėgomis ir pasiekti finišą, tačiau organizatorių pritaikyta „Stage Penalty“ bauda smarkiai paveikė bendrą ralio rezultatą. Ekipažas galėjo tęsti lenktynes ir rinkti svarbius čempionato taškus.
Dėl saugumo sustabdytame trečiajame ruože R. Baciuškai buvo priskirta antroji vieta. Penktadienį pagaliau pavyko įveikti etapą be techninių problemų ir iškovoti pirmąją šio ralio ruožo pergalę. Oficialią pirmąją vietą lietuviui užtikrino greičiausią laiką trasoje užfiksavusiai komandos draugei Sarai Price skirta bauda už pakeistą variklį.
Paskutinį, 259 kilometrų greičio ruožą aplink Zagorą R. Baciuška ir O. Vidalis įveikė per 3 val. 53 min. 58 sek. ir „Stock“ klasėje finišavo treti. Ruožą laimėjo Yasiras Seaidanas ir Jeanas-Michelis Polato iš „Team Land Cruiser Toyota Auto Body“, lietuvio ekipažą aplenkę 6 min. 17 sek. Antri buvo Stephane’as Peterhanselis ir Michaëlis Metge.
Pagal organizatorių skelbiamus rezultatus R. Baciuška trečiąją vietą užėmė ir bendroje Maroko ralio „Stock“ įskaitoje. Ralį laimėjo S. Peterhanselis ir M. Metge, kuriems tai trečia iš eilės sezono pergalė po sėkmės Portugalijoje ir Argentinoje. Antri finišavo Y. Seaidanas ir J.-M. Polato.
Taip R. Baciuška pirmąjį sezoną „Stock“ kategorijoje užbaigė podiumais visose ketveriose lenktynėse ir čempiono titulu.
„Tai pirmas toks „Defender“ titulas. Į istoriją įsirašėme Dakare, o dabar – ir pasaulio ralio-reidų čempionate. Noriu asmeniškai padėkoti visiems, kurie sekė mūsų lenktynes ir palaikė“, – sakė lietuvis.
Dėmesys – 2027 metų sezonui
„Defender Rally“ komandai Maroko ralis buvo paskutinis šio sezono startas. Nors W2RC kalendoriuje dar numatytos lenktynės Abu Dabyje, komanda jose nedalyvaus ir susitelks į pasirengimą kitam sezonui.
„Abu Dabyje jau nebevažiuosime. Komanda išpildė ir net viršijo visus lūkesčius, todėl nuspręsta susikoncentruoti į 2027 metų sezoną ir artėjantį Dakarą“, – paaiškino R. Baciuška.
„Ultimate“ klasėje – „Toyota“ trejetas
Pagrindinėje automobilių „Ultimate“ klasėje Maroko ralį laimėjo Sethas Quintero iš „Toyota Gazoo Racing W2RC“ komandos. Amerikietis 4 min. 23 sek. aplenkė Joao Ferreirą ir 4 min. 42 sek. – Henką Lateganą. Visas tris podiumo vietas užėmė „Toyota Hilux“ ekipažai.
Paskutinį ruožą šioje klasėje laimėjo Erykas Goczałas. Dėl etapo pergalės kovojęs Sébastienas Loebas sustojo netoli finišo – priminimas, kad ralio-reide rezultatas gali pasikeisti net paskutiniais kilometrais.
Į Lietuvą R. Baciuška grįžta sekmadienį, spalio 4 dieną. Lenktynininko skrydis iš Varšuvos Vilniaus oro uoste (VNO) laukiamas 18.30 val.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.