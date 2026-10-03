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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

„Hockey Punks - Mototoja“ namuose turėjo pripažinti OHL lyderių „MOGO/RSU“ pranašumą

2026-10-03 21:46 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-03 21:46
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Šeštadienio popietę Vilniaus pramogų arenoje įvykusiose OHL | Baltijos čempionato rungtynėse Vilniaus „Hockey Punks - Mototoja“ 1:9 (0:2, 0:4, 1:3) nusileido čempionato lyderiams – Rygos HK „MOGO/RSU“ (Latvija) ledo ritulininkams.

Vilniaus Hockey Punks | hockey.lt nuotr.

Šeštadienio popietę Vilniaus pramogų arenoje įvykusiose OHL | Baltijos čempionato rungtynėse Vilniaus „Hockey Punks - Mototoja“ 1:9 (0:2, 0:4, 1:3) nusileido čempionato lyderiams – Rygos HK „MOGO/RSU“ (Latvija) ledo ritulininkams.

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Rygos klubas nuo pat pirmųjų minučių pademonstravo kito lygio ledo ritulį, 24 sekundę pelnė įvartį bei visas rungtynes tvirtai kontroliavo žaidimo eigą.

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Pirmajame kėlinyje pelnę du įvarčius be atsako, antrajame skirtumą padidino dar keturiais tiksliais smūgiais. Trečiajame kėlinyje vilniečiams pavyko pralaužti varžovų gynybą ir pelnyti garbės įvartį, tačiau Rygos komanda atsakė dar trimis įvarčiais ir įtvirtino lengvą pergalę.

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Didžiulis krūvis gynyboje vėl teko Vilniaus komandos vartininkui Simui Baltrūnui, kuris atlaikė 42 varžovų metimus iš 51 (82.4 proc. atremtų metimų).

Įvartį „Hockey Punks - Mototoja“ pelnė: Laisvydas Kudrevičius (48:12 min., Lauri Huhdanpää, Otto Karvinenas).

Artimiausias rungtynes Vilniaus „Hockey Punks - Mototoja“ žais šeštadienį, spalio 10 dieną, 17:00 val., išvykoje (Elektrėnuose) prieš Elektrėnų „Energiją“.

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