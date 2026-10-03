Viliui Gaubui „Braga Open“ burtai pateikė gerokai žemesnio reitingo varžovą

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
Geriausi J. Domingueso karjeros laikai baigėsi prieš keletą metų. 2020 m. jis ATP vienetų reitinge rikiavosi 150-as, o 2017-2022 m. laikotarpiu skynė ATP „Challenger“ titulus. Vėliau portugalo rezultatai suprastėjo.
J. Dominguesas iš viso yra laimėjęs 11 profesionalų vienetų turnyrų: 8 – ITF ir 3 – ATP „Challenger“ turuose. Pastarąjį ITF titulą jis iškovojo dar 2024 m.
Šiemet portugalas jau 3 kartus pateko į ITF turnyrų finalus, bet visus juos pralaimėjo. ATP „Challenger“ turnyruose J. Dominguesas šemet žaidė 4 sykius ir nė karto neįveikė kvalifikacijos.
Jei V. Gaubas iškovos pergalę, tai aštuntfinalyje jo lauks kroatas Duje Ajdukovičius (ATP-348) arba rumunas Filipas Cristianas Jianu (ATP-285).
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Bragoje prizų fondą sudaro 97,64 tūkst. eurų.
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