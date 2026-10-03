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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Viliui Gaubui „Braga Open“ burtai pateikė gerokai žemesnio reitingo varžovą

2026-10-03 21:35 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-03 21:35
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Bragoje (Portugalija) ištraukti ATP „Challenger“ serijos „Braga Open“ vyrų teniso turnyro burtai. Pirmajame rate 21-erių Vilius Gaubas (ATP-141) ant grunto susitiks su vardinį kvietimą gavusiu 32-ejų portugalu Joao Dominguesu (ATP-596).

Vilius Gaubas (Federacao Portuguesa de Tenis nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Bragoje (Portugalija) ištraukti ATP „Challenger“ serijos „Braga Open“ vyrų teniso turnyro burtai. Pirmajame rate 21-erių Vilius Gaubas (ATP-141) ant grunto susitiks su vardinį kvietimą gavusiu 32-ejų portugalu Joao Dominguesu (ATP-596).

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Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

Geriausi J. Domingueso karjeros laikai baigėsi prieš keletą metų. 2020 m. jis ATP vienetų reitinge rikiavosi 150-as, o 2017-2022 m. laikotarpiu skynė ATP „Challenger“ titulus. Vėliau portugalo rezultatai suprastėjo.

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J. Dominguesas iš viso yra laimėjęs 11 profesionalų vienetų turnyrų: 8 – ITF ir 3 – ATP „Challenger“ turuose. Pastarąjį ITF titulą jis iškovojo dar 2024 m.

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Šiemet portugalas jau 3 kartus pateko į ITF turnyrų finalus, bet visus juos pralaimėjo. ATP „Challenger“ turnyruose J. Dominguesas šemet žaidė 4 sykius ir nė karto neįveikė kvalifikacijos.

Jei V. Gaubas iškovos pergalę, tai aštuntfinalyje jo lauks kroatas Duje Ajdukovičius (ATP-348) arba rumunas Filipas Cristianas Jianu (ATP-285).

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Bragoje prizų fondą sudaro 97,64 tūkst. eurų.

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