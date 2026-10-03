Europos plento dviračių čempionate – lietuviams nesėkmingos jaunių lenktynės

Jaunių vaikinų grupinėse lenktynėse triumfavo norvegas Eliasas Dybingas, įveikęs distanciją per 2 val. 42 min. 40 sek. Jis 10 sek. aplenkė ispaną Aitorą Martinezą Grosetą ir olandą Jopą van den Biggelaarą.
Mato Kubiliaus (+16:34 min.), Martyno Medelinsko (+20:19), Luko Skiko (+20:19) ir Lauryno Simonavičiaus (+22:27) atsilikimas viršijo leistiną limitą, todėl jie nebuvo klasifikuoti. Žygimantas Ežerskis ir Danas Vitkus finišo nepasiekė.
Klasifikuoti buvo 87 dviratininkai.
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