Dramatiškai Butvilą įveikęs šveicaras kitą dieną nebeišėjo į kortą

Įdomu tai, kad šis mačas turnyre buvo paskutinis tiek E. Butvilui, tiek J. Kymui. Šveicaras šeštadienį nepasirodė korte ir atsisakė žaisti pusfinalį prieš portugalą Henriquę Rochą (ATP-127).
J. Kymas informavo turnyro organizatorius, jog patyrė dešiniojo peties traumą. Šveicaras skausmus jautė dar mače su E. Butvilu ir po pirmojo seto prašė medicininės pertraukėlės. Visgi, tąkart J. Kymas atsitiesė po pralaimėto seto ir, nepaisydamas traumos, sugebėjo iškovoti pergalę.
E. Butvilas gavo 16 reitingo taškų bei 6160 eurų. Virtualiame ATP reitinge E. Butvilas dabar yra 198-as.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Porte prizų fondą sudaro 203,9 tūkst. eurų.
E. Butvilas kitą savaitę turėtų žaisti ATP „Challenger“ turnyre Ispanijoje.
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