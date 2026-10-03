Edgaras Jankauskas prieš dvikovą Baku: „Tikrai kovosime dėl pergalės“

Paskutiniosiose rungtynėse lietuviai išvykoje susikaus su Azerbaidžano rinktine ir sieks pratęsti nepralaimėtų rungtynių seriją.
Lietuviai į Baku atvyko penktadienio popietę ir šeštadienį surengė vienintelę treniruotę rungtynių vietoje – „8km stadium“ vardą turinčiame stadione, talpinančiame 11 tūkstančių sirgalių.
Dar prieš treniruotę surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo rinktinės vyriausiasis treneris Edgaras Jankauskas.
Komandos šią dvikovą pasitiks skirtingomis nuotaikomis, mat lietuviai trečiadienį kontrolinėse rungtynėse namuose 3:0 susitvarkė su Andora, o Azerbaidžanas savo sirgalių akivaizdoje 0:0 išsiskyrė su Lichtenšteinu ir per dvejas sužaistas rungtynes kol kas lieka be pergalės.
Treneris kalbėjo apie varžovų pasirodymą ir akcentavo, jog toks rezultatas gali varžovus dar labiau motyvuoti.
„Jiems nepavyko įmušti, o tokiose rungtynėse taip gali nutikti, nes nėra lengva pralaužti gynybos sieną. Komanda gali turėti atsidavimą, norą įmušti, bet vartininkas sužaidžia, kiti smūgiai blokuojami. Tokios detalės ir gali nulemti rezultatą.
Tas neigiamas ankstesnių rungtynių rezultatas motyvuoja Azerbaidžaną, bet kartu tai motyvuos ir mus, nes žinome, kad jie bus ypač stipriai nusiteikę“, – kalbėjo treneris.
Susiklosčius tokioms aplinkybėms, lygiosios sekmadienio dvikovoje leistų lietuviams būti pirmoje vietoje grupėje, likus vienerioms namų rungtynėms prieš Lichtenšteiną. Visgi, strategas tokias mintis vijo į šoną.
„Žinome, koks rezultatas tenkintų juos ir mus, bet tai neturėtų mūsų sąmonėje įleisti minties, kad mums užtenka lygiųjų, tikrai iš patirties žinau, kad tai nėra geras būdas pasitikti laukiančias rungtynes, tad mes tikrai kovosime dėl pergalės“, – dėstė E. Jankauskas.
Tai bus antrosios komandų rungtynės per savaitę, praėjusį sekmadienį Kaune vykusi akistata baigėsi lygiosiomis 1:1.
„Tos rungtynės buvo lygios, nė viena komanda nebuvo geresnė. Jie irgi savomis atkarpomis turėjo iniciatyvą, įmušė įvartį, o mes sukūrėme galbūt viena kita proga daugiau. Bet tai buvo lygiaverčių varžovų dvikova“, – atsiminė pirmą susitikimą treneris.
Tai bus jau ketvirtosios rinktinės rungtynės, o praėjusiame susitikime su Andora treneris galėjo rotuoti sudėtimi ir leisti pasirodyti mažiau rungtyniaujantiems žaidėjams. Jo teigimu, toks sprendimas pasiteisino.
„Žinojome, kad bus nuovargio, nes daug minučių buvo sukaupę mūsų pagrindiniai žaidėjai, tad manau, kad mūsų strategija pakeisti žaidėjus pasiteisino.
Ir tie, kurie pradėjo rungtynes, ir tie, kurie vėliau kilo nuo suolo, parodė savo lygį. O ir mums smagu, kad treneriams daugiau žaidėjų įrodė galintys žaisti tokiu lygiu“, – džiaugėsi treneris.
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Likęs Lietuvos rinktinės rugsėjo-spalio mėnesių grafikas:
Spalio 4 diena (sekmadienis)
16.00 val. Azerbaidžanas – Lietuva
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