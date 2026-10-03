Evelina Stavickytė Batumyje pagerino karjeros rekordą ir užėmė 10-ąją vietą

17-metė lietuvė trumpojoje programoje surinko 52,73 balo, pagerino karjeros rekordą ir užėmė 10-ą vietą. Laisvojoje programoje E. Stavickytė gavo 86,25 balo ir taip pat buvo 10-a. Tą pačią poziciją ji užėmė ir bendroje įskaitoje (138,98).
Evelina Stavickyte 🇱🇹 Short Program at Trialeti Trophy 2026!
POINTS: 52.73
🎶“The Future Is Up To Us”🎶 pic.twitter.com/H9HDgUvaqMREKLAMAREKLAMA— Figure Skating Stuff (@figureskatinghq) October 1, 2026
evelina stavickyte free program - trialeti trophy— liv 🇵🇷 I 🍉 (@OliviazBored) October 3, 2026
fs: 86.25 total: 138.98 pic.twitter.com/G3NHiTwzQu
Pergalę iškovojo dukart iš eilės Europos čempionatą laimėjusi estė Niina Petrokina (205,94). Ji aplenkė neutralias atletes – Adeliją Petrosian (204,16) ir Anną Frolovą (203,21). Sakartvelui atstovaujanti 2023 m. Europos čempionė Anastasija Gubanova liko tik ketvirta (189,31).
Moterų kategorijoje dalyvavo 14 sportininkių.
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