Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos badmintonininkai Bulgarijoje užsitikrino 2 medalius

2026-10-03 17:40 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-03 17:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sofijoje (Bulgarija) vykstančiame BWF „Future Series“ kategorijos „YONEX Bulgarian International Championship 2026“ badmintono turnyre lietuviai užsitikrino 2 medalius.

Samanta Golubickaitė | Organizatorių nuotr.

Sofijoje (Bulgarija) vykstančiame BWF „Future Series“ kategorijos „YONEX Bulgarian International Championship 2026“ badmintono turnyre lietuviai užsitikrino 2 medalius.

REKLAMA
0

Moterų vienetuose Samanta Golubickaitė (BWF-216) 21:12, 21:10 nugalėjo norvegę Julie Abusdal (BWF-1005), 21:18, 21:16 pranoko ispanę Cristiną Teruel (BWF-257), o ketvirtfinalyje 21:10, 21:10 nepaliko vilčių turkei Gulsu Vural (BWF-766).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pusfinalyje S. Golubickaitė 21:16, 16:21, 10:21 neatsilaikė prieš ukrainietę Mariją Koriaginą (BWF-397) ir pelnė bronzą.

REKLAMA
REKLAMA

Nomeda Seniūnaitė (BWF-782) startavo pergale 21:15, 21:13 prieš Zohar Amoyal (BWF-1184) iš Izraelio, bet aštuntfinalyje 21:17, 18:21, 18:21 neatsilaikė prieš trečią pagal skirstymą egiptietę Dohą Hany (BWF-213).

REKLAMA

Vyrų vienetų kvalifikacijoje Dominikas Tankevičius (BWF-1838) 21:17, 21:18 įveikė graiką Theodorą Papadopoulą (BWF-1291), bet 18:21, 19:21 nusileido italui Zyveriui Johnui de Leonui. Adamas Narbutas-Jorgensenas (BWF-938) dar pirmajame kvalifikacijos rate 11:21, 12:21 pralaimėjo turkui Veyseliui Tasdemirui (BWF-457). Norint patekti į pagrindinį etapą, reikėjo įveikti 3 kvalifikacijos ratus.

REKLAMA
REKLAMA

Vyrų dvejetuose Joris Ivanauskas su Roku Lesinsku 15:21, 21:17, 16:21 pralaimėjo italams Thomui Bianchi ir Z. J. de Leonui.

Mišriuose dvejetuose visi lietuviai be kovos pateko į aštuntfinalį. Jame J. Ivanauskas ir S. Golubickaitė 8:21, 21:16, 18:21 pralaimėjo turkams Burakui Mertui Alkayai ir Basak Seven, A. Narbutas-Jorgensenas su N. Seniūnaite 8:21, 15:21 neatsilaikė prieš bulgarus Cvetomirą Stojanovą ir Tanją Ivanovą, o R. Lesinskas su ukrainiete Jaroslava Vancarovska 21:18, 21:15 įveikė Malaizijos duetą – Khai Zhe Pangą bei Jią Min Sim.

Ketvirtfinalyje R. Lesinskas su J. Vancarovska 21:16, 21:10 pranoko turkus Beratą Cambazą ir Sevval Naz Isik, o pusfinalyje 21:16, 21:19 šventė pergalę prieš serbus Viktorą Petrovičių ir Sarą Lončar.

Finale lietuvio ir ukrainietės lauks danų duetas – Christopheris Vittoriani bei Marie Viscovich.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų