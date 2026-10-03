Lietuvos badmintonininkai Bulgarijoje užsitikrino 2 medalius

Moterų vienetuose Samanta Golubickaitė (BWF-216) 21:12, 21:10 nugalėjo norvegę Julie Abusdal (BWF-1005), 21:18, 21:16 pranoko ispanę Cristiną Teruel (BWF-257), o ketvirtfinalyje 21:10, 21:10 nepaliko vilčių turkei Gulsu Vural (BWF-766).
Pusfinalyje S. Golubickaitė 21:16, 16:21, 10:21 neatsilaikė prieš ukrainietę Mariją Koriaginą (BWF-397) ir pelnė bronzą.
Nomeda Seniūnaitė (BWF-782) startavo pergale 21:15, 21:13 prieš Zohar Amoyal (BWF-1184) iš Izraelio, bet aštuntfinalyje 21:17, 18:21, 18:21 neatsilaikė prieš trečią pagal skirstymą egiptietę Dohą Hany (BWF-213).
Vyrų vienetų kvalifikacijoje Dominikas Tankevičius (BWF-1838) 21:17, 21:18 įveikė graiką Theodorą Papadopoulą (BWF-1291), bet 18:21, 19:21 nusileido italui Zyveriui Johnui de Leonui. Adamas Narbutas-Jorgensenas (BWF-938) dar pirmajame kvalifikacijos rate 11:21, 12:21 pralaimėjo turkui Veyseliui Tasdemirui (BWF-457). Norint patekti į pagrindinį etapą, reikėjo įveikti 3 kvalifikacijos ratus.
Vyrų dvejetuose Joris Ivanauskas su Roku Lesinsku 15:21, 21:17, 16:21 pralaimėjo italams Thomui Bianchi ir Z. J. de Leonui.
Mišriuose dvejetuose visi lietuviai be kovos pateko į aštuntfinalį. Jame J. Ivanauskas ir S. Golubickaitė 8:21, 21:16, 18:21 pralaimėjo turkams Burakui Mertui Alkayai ir Basak Seven, A. Narbutas-Jorgensenas su N. Seniūnaite 8:21, 15:21 neatsilaikė prieš bulgarus Cvetomirą Stojanovą ir Tanją Ivanovą, o R. Lesinskas su ukrainiete Jaroslava Vancarovska 21:18, 21:15 įveikė Malaizijos duetą – Khai Zhe Pangą bei Jią Min Sim.
Ketvirtfinalyje R. Lesinskas su J. Vancarovska 21:16, 21:10 pranoko turkus Beratą Cambazą ir Sevval Naz Isik, o pusfinalyje 21:16, 21:19 šventė pergalę prieš serbus Viktorą Petrovičių ir Sarą Lončar.
Finale lietuvio ir ukrainietės lauks danų duetas – Christopheris Vittoriani bei Marie Viscovich.
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