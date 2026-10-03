„Rallye du Maroc“ įveiktas: iki pasaulio čempiono titulo vienas žingsnis

Dar prieš startą A. Kanopkinas minėjo, jog tai bus vienas sunkiausių sezono etapų ir buvo teisus – daug jėgų iš sportininkų Maroke pareikalavo ne tik sudėtingos ir greitos trasos, tačiau ir karštis, dažnai perkopęs ir keturiasdešimties laipsnių ribą.
„Paskutinė diena – baigėsi „Rallye du Maroc“. Šiandien dar tikrai nenorėjau per daug atsipalaiduoti, tad gazas-dugnas. Šiandien esu puikioje vietoje tiek keturračių įskaitoje, tiek ir bendroje FIM lentelėje. Dėl to labai džiaugiuosi, džiaugiuosi dėl mūsų komandos“, – pasiekęs finišą kalbėjo sportininkas ir negailėjo dėkingumo žodžių visai komandai, šeimai, draugams ir, žinoma, partneriams, už labai daug reiškiantį palaikymą.
Ne paslaptis, kad šį sezoną komandos tikslas aiškus – dar kartą pelnyti pasaulio čempionų titulą. Buvo mažas teorinis šansas, kad tai pavyks padaryti jau šiame ralyje, tačiau jis neišsipildė – vienas artimiausių varžovų finišavo antroje pozicijoje, tad turimos taškų persvaros dar neužtenka. Žinoma, komanda buvo pasiruošusi tokiam scenarijui ir užtikrintai sako – pasimatysime „Abu Dhabi Desert Challenge“. Tai bus paskutinis šio sezono W2RC etapas, vyksiantis lapkričio 22-27 dienomis. Būtent ten vyks lemiama kova dėl pasaulio čempionų titulo.
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