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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Kita

„Rallye du Maroc“ įveiktas: iki pasaulio čempiono titulo vienas žingsnis

2026-10-03 18:27 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-03 18:27
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Penkias dienas trukęs priešpaskutinis pasaulio rali reido čempionato etapas baigėsi – „CFMOTO Thunder Racing Team“ komandos pilotas Antanas Kanopkinas sėkmingai kirto finišo arką ir pelnė dar vieną pergalę šiame sezone. Viso per penkias dienas sportininkai įveikė 2637 kilometrus, iš kurių 1530 sudarė greičio ruožai.

„CFMOTO Thunder Racing Team“ nuotr. | Komandos nuotr.
GALERIJA (24)

Penkias dienas trukęs priešpaskutinis pasaulio rali reido čempionato etapas baigėsi – „CFMOTO Thunder Racing Team“ komandos pilotas Antanas Kanopkinas sėkmingai kirto finišo arką ir pelnė dar vieną pergalę šiame sezone. Viso per penkias dienas sportininkai įveikė 2637 kilometrus, iš kurių 1530 sudarė greičio ruožai.

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(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „CFMOTO Thunder Racing Team“ komanda Maroko ralyje

Dar prieš startą A. Kanopkinas minėjo, jog tai bus vienas sunkiausių sezono etapų ir buvo teisus – daug jėgų iš sportininkų Maroke pareikalavo ne tik sudėtingos ir greitos trasos, tačiau ir karštis, dažnai perkopęs ir keturiasdešimties laipsnių ribą.

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„Paskutinė diena – baigėsi „Rallye du Maroc“. Šiandien dar tikrai nenorėjau per daug atsipalaiduoti, tad gazas-dugnas. Šiandien esu puikioje vietoje tiek keturračių įskaitoje, tiek ir bendroje FIM lentelėje. Dėl to labai džiaugiuosi, džiaugiuosi dėl mūsų komandos“, – pasiekęs finišą kalbėjo sportininkas ir negailėjo dėkingumo žodžių visai komandai, šeimai, draugams ir, žinoma, partneriams, už labai daug reiškiantį palaikymą.

Ne paslaptis, kad šį sezoną komandos tikslas aiškus – dar kartą pelnyti pasaulio čempionų titulą. Buvo mažas teorinis šansas, kad tai pavyks padaryti jau šiame ralyje, tačiau jis neišsipildė – vienas artimiausių varžovų finišavo antroje pozicijoje, tad turimos taškų persvaros dar neužtenka. Žinoma, komanda buvo pasiruošusi tokiam scenarijui ir užtikrintai sako – pasimatysime „Abu Dhabi Desert Challenge“. Tai bus paskutinis šio sezono W2RC etapas, vyksiantis lapkričio 22-27 dienomis. Būtent ten vyks lemiama kova dėl pasaulio čempionų titulo.

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