Lietuvos jaunimo sambo rinktinė medalių Salonikuose neiškovojo

Sportinio sambo svorio kategorijoje iki 71 kg Nidijus Kasparavičius įveikė turką Ardą Koklu, bet ketvirtfinalyje nusileido kirgizui Azimbekui Žumabekovui. Jurgis Puodžiukynas (sportinis sambo, iki 64 kg) be kovos pateko į aštuntfinalį, kur nusiledo armėnui Furmanui Bahrikijanui ir baigė pasirodymą.
Antanas Klimačiauskas (sportinis sambo, iki 92 kg) startavo pralaimėjimu rusui Nikolajui Ruzavinui, o paguodos turnyre nusileido baltarusiui Miraslau Čurylai.
Kovinio sambo svorio kategorijos iki 88 kg ketvirtfinalyje Matas Jaugėlis pralaimėjo rusui Demidui Volkovui.
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