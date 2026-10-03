Lietuvos kroso taurės sezonas baigėsi Trakuose: Jokša laimėjo visus keturis etapus

Moterų 4 km distancijoje greičiausiai finišavo Vilniaus rajono sporto centro atstovė Miglė Porvaneckytė, trasą įveikusi per 14 min. 33 sek.
Jaunuolių grupėje 4 km distancijoje triumfavo Kauno „Starto“ atstovė Nikita Liatukaitė (15:12), o jaunių 3 km rungtyje pergalę iškovojo Šiaulių LASC sportininkė Vaiva Leveikaitė (11:43).
Jaunučių 2 km distancijoje pirmoji finišavo Sostinės sporto centro atstovė Aušrinė Zaleckaitė (7:22), o mergaičių 1 km rungtyje nugalėjo Kauno „Starto“ atstovė Samanta Šimoliūnaitė (3:31).
Vyrų 6 km distancijoje pirmas finišavo Vilniaus rajono sporto centro atstovas Erik Černiavski, trasą įveikęs per 19 min. 28 sek. Jaunuolių 6 km rungtyje nugalėjo Kauno „Starto“ atstovas Jonas Venckūnas (21:09).
Jaunių 4 km distancijoje pirmas buvo Klaipėdos LAM atstovas Elijus Dilys (13:28), o jaunučių 2 km rungtyje – jo komandos draugas Emil Burdin (6:48).
Berniukų 1 km distancijoje triumfavo taip pat Klaipėdos LAM atstovas Emilis Jokša. Jis finišavo per 3 min. 26 sek. ir pasiekė išskirtinį rezultatą – E. Jokša laimėjo visus keturis šių metų Lietuvos kroso taurės etapus.
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