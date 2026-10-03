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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Lietuvos kroso taurės sezonas baigėsi Trakuose: Jokša laimėjo visus keturis etapus

2026-10-03 16:43 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-03 16:43
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Paskutinio, ketvirtojo, šių metų Lietuvos kroso taurės etapo dalyvius šeštadienį priėmė Trakai. Varžybose paaiškėjo dešimties amžiaus grupių nugalėtojai.

Aušrinė Zaleckaitė ir Rugilė Zaleckaitė | Organizatorių nuotr.

Paskutinio, ketvirtojo, šių metų Lietuvos kroso taurės etapo dalyvius šeštadienį priėmė Trakai. Varžybose paaiškėjo dešimties amžiaus grupių nugalėtojai.

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Moterų 4 km distancijoje greičiausiai finišavo Vilniaus rajono sporto centro atstovė Miglė Porvaneckytė, trasą įveikusi per 14 min. 33 sek.

Jaunuolių grupėje 4 km distancijoje triumfavo Kauno „Starto“ atstovė Nikita Liatukaitė (15:12), o jaunių 3 km rungtyje pergalę iškovojo Šiaulių LASC sportininkė Vaiva Leveikaitė (11:43).

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Jaunučių 2 km distancijoje pirmoji finišavo Sostinės sporto centro atstovė Aušrinė Zaleckaitė (7:22), o mergaičių 1 km rungtyje nugalėjo Kauno „Starto“ atstovė Samanta Šimoliūnaitė (3:31).

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Vyrų 6 km distancijoje pirmas finišavo Vilniaus rajono sporto centro atstovas Erik Černiavski, trasą įveikęs per 19 min. 28 sek. Jaunuolių 6 km rungtyje nugalėjo Kauno „Starto“ atstovas Jonas Venckūnas (21:09).

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Jaunių 4 km distancijoje pirmas buvo Klaipėdos LAM atstovas Elijus Dilys (13:28), o jaunučių 2 km rungtyje – jo komandos draugas Emil Burdin (6:48).

Berniukų 1 km distancijoje triumfavo taip pat Klaipėdos LAM atstovas Emilis Jokša. Jis finišavo per 3 min. 26 sek. ir pasiekė išskirtinį rezultatą – E. Jokša laimėjo visus keturis šių metų Lietuvos kroso taurės etapus.

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