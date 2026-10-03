Juškevičiūtė pasaulio daugiakovių turo įskaitoje antrus metus iš eilės liko penkta

Lietuvos atstovė Beatričė Juškevičiūtė galutinėje įskaitoje surinko 3392 taškus ir užėmė penktąją vietą. Ji taškus pelnė už pasirodymus turo varžybose Volnate ir Talense bei Europos čempionate. B. Juškevičiūtė penktoje vietoje liko ir praėjusiais metais.
2026 metų „World Athletics“ daugiakovių turo nugalėtoja tapo šveicarė Annik Kalin, surinkusi 3653 taškus.
Tarp vyrų Edgaras Benkunskas užėmė 32-ąją vietą. Lietuvis dalyvavo tik dvejose įskaitinėse varžybose ir surinko 2217 taškų, todėl dėl aukštesnių vietų bendroje įskaitoje nekovojo.
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