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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Juškevičiūtė pasaulio daugiakovių turo įskaitoje antrus metus iš eilės liko penkta

2026-10-03 10:44 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-03 10:44
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Baigėsi visos 2026 metų „World Athletics“ daugiakovių turo varžybos. Galutinėje įskaitoje sportininkams buvo skaičiuojami taškai už tris geriausius rezultatus turo varžybose bei svarbiausiuose sezono čempionatuose.

Beatričė Juškevičiūtė | Alfredo Pliadžio nuotr.

Baigėsi visos 2026 metų „World Athletics“ daugiakovių turo varžybos. Galutinėje įskaitoje sportininkams buvo skaičiuojami taškai už tris geriausius rezultatus turo varžybose bei svarbiausiuose sezono čempionatuose.

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Lietuvos atstovė Beatričė Juškevičiūtė galutinėje įskaitoje surinko 3392 taškus ir užėmė penktąją vietą. Ji taškus pelnė už pasirodymus turo varžybose Volnate ir Talense bei Europos čempionate. B. Juškevičiūtė penktoje vietoje liko ir praėjusiais metais.

2026 metų „World Athletics“ daugiakovių turo nugalėtoja tapo šveicarė Annik Kalin, surinkusi 3653 taškus.

Tarp vyrų Edgaras Benkunskas užėmė 32-ąją vietą. Lietuvis dalyvavo tik dvejose įskaitinėse varžybose ir surinko 2217 taškų, todėl dėl aukštesnių vietų bendroje įskaitoje nekovojo.

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