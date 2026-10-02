Butvilas Porte krito po pustrečios valandos dramos – pergalė būtų atvėrusi kelią į rekordines aukštumas

Pirmajame sete E.Butvilas du kartus pirmavo po laimėtų varžovo padavimų serijų (3:2, 4:3), bet persvarą greitai išbarstydavo (3:3, 4:4). Dešimtajame geime J. Kymas buvo per tašką nuo laimėto seto, tačiau E. Butvilas išsigelbėjo savo padavimų metu. Pratęsime E. Butvilas neišlaikė 3 taškų pranašumo (5:2, 5:5). Vėliau lietuvis pelnė tašką po savo padavimo ir susikūrė pirmą „set pointą“ (6:5). Jį lietuvis realizavo po J. Kymo klaidos smūgiuojant iš oro. Setas truko ilgiau nei valandą. Po šio seto šveicarui prireikė medicininės pertraukėlės dėl peties skausmo.
The smile says it all 😁
Butvilas with the smooth serve and volley #OnTheRise | @Porto_Open pic.twitter.com/MUzzYrev26REKLAMAREKLAMA— ATP Challenger (@ATPChallenger) October 2, 2026
E. Butvilas antrąjį setą pradėjo nuo pralaimėtos savo padavimų serijos ir paleido šveicarą į priekį (0:2). E. Butvilas deficitą greitai panaikino (2:2), bet vėliau susidūrė su rimtomis problemomis. Jei penktajame geime E. Butvilas dar neutralizavo „break pointą“, tai septintajame ir devintajame pralaimėjo savo padavimų serijas, o varžovas spurtavo 4:0.
E. Butvilui trečiojo seto pradžioje nepavyko realizuoti dviejų „break poinų“. Vėliau tenisininkai tokių progų nebeturėjo, o kova geimas į geimą tęsėsi iki pat pratęsimo. Lietuvis pratęsimą pradėjo nuostabiai (4:0), bet tada pralaimėjo 5 taškus iš eilės. Po nesėkmingo epizodo savo padavimų metu E. Butvilas suteikė varžovui „match pointą“ (5:6) ir J. Kymas nesuklydo.
Dream debut 💭🇨🇭— ATP Challenger (@ATPChallenger) October 2, 2026
Kym rallies past Butvilas 6-7(5), 6-3, 7-6(5) to complete the semi-finals quartet#ATPChallenger | @Porto_Open pic.twitter.com/r072W4w59A
J. Kymas atliko net 18 neatremiamų padavimų (E. Butvilas – 8).
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
J. Kymas 2021 m. buvo 5-oji pasaulio jaunių raketė. Tais pačiais metais jis žaidė „US Open“ jaunių pusfinalyje ir Vimbldono jaunių ketvirtfinalyje.
ATP reitinge pernai šveicaras buvo pasiekęs sau rekordinę – 123-ią – vietą. 2025 m. J .Kymas stebino geru pasirodymu „US Open“ turnyre, kur įveikė kvalifikaciją, pagrindiniame etape nugalėjo Ethaną Quinną ir Brandoną Nakashimą, o trečiajame rate 4 setus priešinosi Taylorui Fritzui.
J. Kymas per profesionalo karjerą yra laimėjęs 5 vienetų turnyrus: 3 – ITF ir 2 – ATP „Challenger“ turuose. Šio sezono pradžioje šveicaras pasiekė ATP „Challenger“ turnyro Prancūzijoje pusfinalį, o kovo pradžioje Ruandoje patyrė peties traumą ir negalėjo žaisti pustrečio mėnesio. Liepą J. Kymas žaidė ATP „Challenger“ turnyro Rumunijoje pusfinalyje, o rugpjūtį pasiekė tokio paties rango turnyro finalą Vokietijoje.
E. Butvilas gavo 16 reitingo taškų bei 6160 eurų. Virtualiame ATP reitinge E. Butvilas dabar yra 195-as, o pergalė ketvirtfinalyje jį būtų pakėlusi į dar neregėtas karjeros aukštumas – 185-ą poziciją.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Porte prizų fondą sudaro 203,9 tūkst. eurų.
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