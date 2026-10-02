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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Hojlundas atskleidė, kodėl rungtynėse su Portugalija pakartojo Ronaldo įvarčio šventimą

2026-10-02 13:20 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-02 13:20
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UEFA Tautų lygos A diviziono rungtynėse prieš Portugaliją pasižymėjęs Rasmusas Hojlundas švęsdamas pelnytą įvartį pakartojo Cristiano Ronaldo įvarčio šventimą „Siu“. Danijos rinktinės puolėjas po šio susitikimo paaiškino, kodėl nusprendė tai padaryti.

Rungtynių akimirka | EPA nuotr.

UEFA Tautų lygos A diviziono rungtynėse prieš Portugaliją pasižymėjęs Rasmusas Hojlundas švęsdamas pelnytą įvartį pakartojo Cristiano Ronaldo įvarčio šventimą „Siu“. Danijos rinktinės puolėjas po šio susitikimo paaiškino, kodėl nusprendė tai padaryti.

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„Tai buvo tiesiog duoklė žmogui, kurio tarptautinė karjera gali būti baigta po įvykių, nutikusių dieną prieš rungtynes. Dėl to norėjau tiesiog dar kartą jam atiduoti pagarbą. Tai visiškai nėra susiję su nepagarba. Jis yra mano dievaitis“, – kalbėjo R. Hojlundas.

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R. Hojlundo tikslus smūgis antrojo kėlinio pradžioje išlygino susitikimo rezultatą 2:2. Visgi Vitinha ir Joao Felixo vėliau pelnyti įvarčiai padovanojo Portugalijos rinktinei pergalę rezultatu 4:2.

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Priminsime, jog kilo skandalas po to, kai C. Ronaldo nusprendė palikti Portugalijos rinktinės stovyklą. Šis netikėtas žingsnis žengtas po to, kai spaudos konferenciją surengė komandos vyriausiasis treneris Jorge Jesusas bei įvyko asmeninis pokalbis, kuriame dalyvavo Portugalijos futbolo federacijos prezidentas Pedro Proenca.

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„Atėjus laikui, pasakysiu tiesą visiems portugalams apie priežastis, lėmusias mano išvykimą iš nacionalinės komandos, kuriai visada buvau atsidavęs. Dabar metas palinkėti sėkmės Portugalijai ir visiems mano komandos draugams be išimties“, – rašė C. Ronaldo.

Portugalija yra iškovojusi visas tris pergales ir rikiuojasi Tautų lygos A diviziono ketvirtos grupės pirmoje vietoje. Tuo tarpu Danija, Norvegija ir Velsas turi po 3 taškus bei žengia antroje, trečioje ir ketvirtoje pozicijose.

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