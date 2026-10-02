Hojlundas atskleidė, kodėl rungtynėse su Portugalija pakartojo Ronaldo įvarčio šventimą

„Tai buvo tiesiog duoklė žmogui, kurio tarptautinė karjera gali būti baigta po įvykių, nutikusių dieną prieš rungtynes. Dėl to norėjau tiesiog dar kartą jam atiduoti pagarbą. Tai visiškai nėra susiję su nepagarba. Jis yra mano dievaitis“, – kalbėjo R. Hojlundas.
R. Hojlundo tikslus smūgis antrojo kėlinio pradžioje išlygino susitikimo rezultatą 2:2. Visgi Vitinha ir Joao Felixo vėliau pelnyti įvarčiai padovanojo Portugalijos rinktinei pergalę rezultatu 4:2.
HØJLUND COOKED THE ENTIRE PORTUGUESE LINEUP AND JORGE JESUS WITH THIS SIUUU!!!! What a goallll pic.twitter.com/vYEo2ReiyXREKLAMA— Zohaib (@TheZohaibNoor) October 1, 2026
Rasmus Højlund SIUU goal celebration vs Portugal | Denmark vs Portugal | Nations League pic.twitter.com/OsPHJguAe2— StatPad Football📊📈📉 (@StatPadFootball) October 1, 2026
Priminsime, jog kilo skandalas po to, kai C. Ronaldo nusprendė palikti Portugalijos rinktinės stovyklą. Šis netikėtas žingsnis žengtas po to, kai spaudos konferenciją surengė komandos vyriausiasis treneris Jorge Jesusas bei įvyko asmeninis pokalbis, kuriame dalyvavo Portugalijos futbolo federacijos prezidentas Pedro Proenca.
„Atėjus laikui, pasakysiu tiesą visiems portugalams apie priežastis, lėmusias mano išvykimą iš nacionalinės komandos, kuriai visada buvau atsidavęs. Dabar metas palinkėti sėkmės Portugalijai ir visiems mano komandos draugams be išimties“, – rašė C. Ronaldo.
Portugalija yra iškovojusi visas tris pergales ir rikiuojasi Tautų lygos A diviziono ketvirtos grupės pirmoje vietoje. Tuo tarpu Danija, Norvegija ir Velsas turi po 3 taškus bei žengia antroje, trečioje ir ketvirtoje pozicijose.
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