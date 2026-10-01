Butvilas Porte pranoko titulą gynusį varžovą ir žengė į „Challenger“ turnyro ketvirtfinalį

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E. Butvilas jau pirmajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją. M. Echargui netrukus iššvaistė tris „break pointus“, o trečiajame geime E. Butvilas atitrūko dar labiau (3:0). Nedaug trūko, kad lietuvis varžovui būtų įteikęs „riestainį“ – penktajame geime E. Butvilas pirmavo 40:0 ir turėjo 5 „break pointus“, bet jų nerealizavo. Tai ir buvo vienintelis M. Echargui laimėtas geimas pirmajame sete, nes septintajame geime jis kapituliavo savo padavimų metu.
Šie tenisininkai anksčiau susitiko net 3 kartus. 2025 m. tame pačiame Porto turnyre ant kietos dangos tunisietis laimėjo rezultatu 4:6, 6:3, 6:3, o vėliau tais pačiais metais ant kietos dangos Italijoje lietuvis pasiekė revanšą – 6:4, 6:2. Šiemet prestižinio Vimbldono turnyro kvalifikacijoje ant žolės pranašesnis buvo M. Echargui – 3:6, 7:5, 6:3.
M. Echargui per karjerą yra laimėjęs 17 profesionalų vienetų turnyrų: 14 – ITF ture ir 3 – ATP „Challenger“. Net 16 iš 17 titulų tunisietis laimėjo žaisdamas ant kietos dangos, o praėjęs sezonas tunisiečiui buvo geriausias gyvenime. Per 2025 m. tunisietis laimėjo net 9 profesionalų vienetų turnyrus: 6 – ITF ir 3 – ATP „Challenger“ turuose. Iki praėjusių metų M. Echargui net neturėjo ATP „Challenger“ vienetų turnyrų titulų. Praėjusio sezono pabaigoje tunisietis pasiekė ir sau rekordinę – 134-ą – vietą ATP reitinge.
Šiemet M. Echargui startavo prastai – jis per pusmetį tik viename ATP „Challenger“ turnyre sugebėjo pasiekti bent ketvirtfinalį. Į Vimbldoną tunisietis atvyko turėdamas 8 pralaimėjimų seriją, kurią nutraukė būtent prieš E. Butvilą. Rugpjūčio pabaigoje M. Echargui žaidė ATP „Challenger“ turnyro Meksikoje pusfinalyje, o rugsėjo viduryje ATP „Challenger“ turnyre Prancūzijoje nukeliavo iki ketvirtfinalio.
Šią savaitę M. Echargui jau spėjo nugalėti buvusią 23-iąją pasaulio raketę bosnį Damirą Džumhurą (ATP-102) – 7:5, 6:0.
E. Butvilui pergalė atnešė 16 ATP vienetų reitingo taškų ir 6160 eurų, o ketvirtfinalyje jo lauks šveicaras Jerome‘as Kymas (ATP-286).
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Porte prizų fondą sudaro 203,9 tūkst. eurų.
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